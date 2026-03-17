Спорт 17.03.2026 в 09:52

Улан-Удэ принял кубок России по стрельбе из лука среди спортсменов с ПОДА

В состязаниях участвовали 83 лучника
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова

С 7 по 14 марта на лукодроме в Улан-Удэ состоялся кубок России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Характер, волю к победе и настоящее мастерство продемонстрировали 83 лучника из шестнадцати регионов страны – от Краснодара до Якутии.

«Для нашей республики большая честь и ответственность принимать старты такого высокого уровня», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

На состязаниях бурятские спортсмены завоевали сразу несколько наград. Так, Сергей Хутаков стал чемпионом в личном первенстве, в команде и в миксте. Баир Шигаев – лучшим в личном первенстве и в команде. Цыден Генинов завоевал «золото» в командном зачете.

Татьяна Андриевская и Дольжина Лодоева стали серебряными призерами, а Александр Дорофеев взял «бронзу».

«В этих соревнованиях участвовали ветераны специальной военной операции. Ребята, которые защищали страну с оружием в руках, теперь защищают ее спортивную честь. Спорт стал для них важным шагом к возвращению в мирную, активную жизнь. Этот Кубок показал главное: спорт объединяет, вдохновляет и действительно не знает границ», - прокомментировал руководитель региона.

Особую благодарность Алексей Цыденов выразил Цыдену Генинову, чемпиону России и мира, награжденному медалью «За отвагу». А также всем защитникам: Бабасану Дымбрылову, Евгению Кукшинову, Николаю Белокопытову.

