13.04.2026

Бурятская лыжница Алиса Жамбалова пробежит 50 км по льду Байкала

Соревнование снимет федеральный телеканал «Матч ТВ»
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова пробежит 50 км по льду Байкала
Фото: архив «Номер один»

Близится Байкальский лыжный марафон-2026. На него уже подано 776 заявок. Ожидается участие мастера спорта международного класса Алисы Жамбаловой и других известных спортсменов.

Состязание по лыжным гонкам на льду Байкала состоится в 24 раз. На сей раз все пройдет не около Максимихи, а в местности Холодянка, что в 4 км от села Усть-Баргузин. Лед там толщиной около метра, ничто не помешает лыжникам.

Марафон намечен на 17-18 апреля, он входит в цикл «Раша опен». Маленькие лыжники пройдут от 1 до 3 км, а взрослые от 10 до 50 км. Будут и ветеранские соревнования. Впервые на этом марафоне женщины-лыжницы пробегут дистанцию в 50 км. Организаторы обещают пункты питания и другие удобства. Лучших участников лыжной гонки наградят.

Возрастное ограничение 6+

Теги
лыжные гонки байкал

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru