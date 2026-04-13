Бурятская лыжница Алиса Жамбалова пробежит 50 км по льду Байкала

Близится Байкальский лыжный марафон-2026. На него уже подано 776 заявок. Ожидается участие мастера спорта международного класса Алисы Жамбаловой и других известных спортсменов.

Состязание по лыжным гонкам на льду Байкала состоится в 24 раз. На сей раз все пройдет не около Максимихи, а в местности Холодянка, что в 4 км от села Усть-Баргузин. Лед там толщиной около метра, ничто не помешает лыжникам.

Марафон намечен на 17-18 апреля, он входит в цикл «Раша опен». Маленькие лыжники пройдут от 1 до 3 км, а взрослые от 10 до 50 км. Будут и ветеранские соревнования. Впервые на этом марафоне женщины-лыжницы пробегут дистанцию в 50 км. Организаторы обещают пункты питания и другие удобства. Лучших участников лыжной гонки наградят.

