Михаил Асташов победил в чемпионате России по триатлону

Чемпионат России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошел в Крыму



Среди 20 участников из 11 регионов лучшим стал наш Михаил Асташов.



- Чемпионат был в усеченном варианте. Представлены только плавание на 750 метров и бег на 5 км. Михаил в своем классе стал чемпионом. В беге на 5 км он показал третий результат среди всех 60 спортсменов, - рассказал личный тренер Николай Тетерин.



На прошлой неделе в Ижевске проходил чемпионат России по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Там Михаил дважды поднялся на высшую ступень пьедестала почета.