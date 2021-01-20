Чемпионат России по вольной борьбе впервые примет Улан-Удэ

В последний раз Бурятия принимала еще чемпионат Советского Союза



Об этом сообщил вице-президент федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев.

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- Чемпионат России по вольной борьбе-2021 состоится с 12 по 14 марта в Улан-Удэ (Бурятия). Это будет основной отбор на Олимпийские игры. ФСБР и руководство региона сделают всё возможное, чтобы соревнования прошли на самом высочайшем уровне! - написал в инстаграме Фадзаев.



Напомним, прошлогодний чемпионат России должен был пройти в Улан-Удэ. Однако из-за пандемии турнир был отменен. В последний раз мужской чемпионат страны Улан-Удэ принимал в 1990 году. Это был последний чемпионат СССР.

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Также этой весной в Бурятии планируется проведение чемпионата России по женской борьбе. Ранее республика уже дважды принимала такой турнир.



Фото ФСБР

