Улан-Удэ встретил команды фестиваля скорости «Байкальская миля»

Участникам автопробега пожелали добраться до Байкала без поломок

Сегодня, 5 марта прошел торжественный парад команд-участников на Театральной площади. В мероприятии приняли участие первые лица города. Как отметили в администрации Улан-Удэ, в этом году в связи с противоэпидемическими ограничениями фестиваль скорости «Байкальская миля» состоялся в несколько ином формате – участники устроили квест-путешествие под названием «Гранд Тур «Байкальская миля». Всего участвуют 14 экипажей.– Все гости, которые едут на Байкал: автопутешественники, туристы на своем пути встречают Улан-Удэ. Не как крепость, не как форпост, не как препятствие, а как место, где можно остановиться, отдохнуть и познакомиться с нашей культурой, традицией, кухней, религией, найти друзей. Мы всегда рады встречать и провожать вас. Мы желаем вам добраться до места без происшествий и поломок. Поучаствовать в мероприятии, поставить новые рекорды и впитать в себя драйв и дух фестиваля. Удачи вам и новых рекордов!, – пожелал мэр города Игорь Шутенков.В Улан-Удэ экипажи проедутся по основным местам туристского притяжения: памятный знак на месте основания города, современный буддийский дацан «Ринпоче Багша», этнографический музей народов Забайкалья, Бурятский государственный академический драматический театр имени Х. Намсараева. Кроме этого, они попробуют бурятскую национальную кухню в оригинальном исполнении.Напомним, с 5 по 7 марта на территории Бурятии проходит фестиваль скорости «Байкальская миля». Общий старт всех 14 экипажей, состоящих как из участников прошлых лет, так и новых команд, известных журналистов и блогеров, состоялся 20 февраля в Москве – от Музея Победы на Поклонной горе.фото: Администрация Улан-Удэ