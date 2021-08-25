Житель Улан-Удэ отсудил у СТО более 66 тысяч рублей

Суд подтвердил некачественный ремонт автомобиля и, как следствие, его поломку



В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя в пользу местного жителя свыше 66 тысяч рублей материального ущерба за некачественный ремонт автомобиля, сообщили в УФССП по Бурятии.



Владелец авто обратился на станцию техобслуживания для ремонта машины. Однако, после произведенных работ мужчина обнаружил недостатки выполненного ремонта.



При повторном обращении в СТО клиенту за дополнительную плату произвели замену деталей, но проблема при этом не была решена. В связи с тем, что требования клиента об устранении недостатков не были удовлетворены, автомобилисту пришлось обратиться в суд.



В судебном заседании было рассмотрено заключение экспертов, которые установили причинно-следственную связь между некачественным ремонтом автомобиля и его поломкой. Соответственно, суд принял решение о взыскании материального ущерба, штрафа и компенсации морального вреда.



В рамках исполнительного производства судебными приставом-исполнителем проведен комплекс принудительных мер, вследствие чего должник оплатил сумму ущерба и компенсации морального вреда в размере 66 100 рублей.



Взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшему в полном объеме. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительных документах.



Фото: pixabay.com





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.