Бизнесмены Улан-Удэ хотят пожаловаться Путину на закрытие улицы

В столице Бурятии на два года закрыли улицу 3-я Транспортная





Бизнесмены столицы Бурятии крайне недовольны закрытием проезда по улице 3-я Транспортная на Кирзаводе. Вопрос подняли на публичных слушаниях по проекту бюджета Бурятии на 2022 год.

Дело в том, что сквозной проезд по улице 3-я Транспортная закрыли до 15 ноября 2024 года, это решение приняли из-за строительства третьего моста в Улан-Удэ.

Депутат Народного Михаил Гергенов задал вопрос министру экономики Бурятии Екатерине Кочетовой по повод закрытия улицы. Гергенов напомнил, что на 3-ей Транспортной улице находится множество объектов бизнеса и промышленных баз, в том числе цех по сборке сельскохозяйственной техники.

- Закрытие улицы нанесёт колоссальный урон для предприятий. Есть запасной вариант проезда по территории «Теплоприбора». Мы, к сожалению, о закрытии узнали только вчера. Неужели нельзя было встретиться с предпринимателями, с депутатами, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась? - спросил депутат.

По его словам, пострадавшие предприниматели планируют писать письмо-обращение на имя президента Владимира Путина.

С похожей проблемой обратился другой депутат Игорь Бобков. На его округе жители Левого берега стали заложниками строительства новой школы на улице Автотранспортная.

Там из-за стройки был закрыт поворот налево для жителей микрорайона Гурульба и улицы Автотранспортная.

- Закрыли поворот налево, а другой дорог не сделали. Вы представляете, как гражданам нужно теперь уехать до Солдатского, это четыре километра, встать в конец этой колоссальной пробки, чтобы проехать в город, - рассказал Игорь Бобков.

Также он сообщил, что приглашал городские власти для решения проблемы, но результаты его не устроили.