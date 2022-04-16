Глава Бурятии: В республике продолжается реализация крупных инвестпроектов

Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе прямого эфира в соцсетях 14 апреля заявил о том, что все крупные инвестпроекты реализуются в полном объеме, продолжается модернизация существующих, наращивается производство. Еще больше возможностей появилось для инвестиций в туротрасль, растет интерес со стороны инвесторов.- У нас все крупные проекты, которые начали реализовываться, они продолжают реализовываться. Крупнейший проект у нас - это Озёрный ГОК. Там всё реализуется, все работает в полный рост, ничего не останавливается ни на один день, поэтому высокая уверенность в том, что всё будет доведено. Наш Эгитинский ГОК, который запустился, работает. Проект по Наранскому ГОКу тоже реализуется, - рассказал глава Бурятии.Алексей Цыденов подчеркнул, что у одного из крупнейших предприятий республики – Улан-Удэнского авиационного завода увеличились производственные мощности по сравнению с прошлым годом. У Локомотиворемонтного завода также ожидается увеличение заказов.- С учётом того, что сейчас все грузопотоки поворачиваются на Восток, на ЛВРЗ нагрузка больше идёт. И импортозамещение растёт. Теплоприбор («Энерготехномаш»): импортная компания, которая аналогичную продукцию представляла, ушла. Соответственно, мы понимаем, что у них будет больше спрос. Улан-Удэстальмост тоже ждёт модернизацию завода на то, чтобы больше количества продукции выпускать. Металлоконструкции нужны, мостовое строительство, безусловно, тоже. Все крупные проекты – Хиагдинское месторождение, тоже они у нас реализуются и Селенгинский ЦКК, - добавил Алексей Цыденов.Перспективным направлением для развития инвестпроектов в Бурятии является сфера туризма. Как отметил глава республики, на все государственные проекты, которые касаются гостиничных комплексов, заявляются новые инвесторы, и такая тенденция, по словам Алексея Цыденова, долгосрочная.- Мы, наконец-то, сможем построить нормальные гостиничные комплексы, экологичные, чистые, без нагрузки на природу, конечно, с сервисом и хорошими условиями. Буквально на прошлой неделе, подтвердили 300 млн на субсидирование строительства для туризма – домиков. Наши ведь уже заявились – наши туроператоры, хозяева гостевых домов, о том, что они готовы вкладываться, строить, чтобы получать субсидию. А субсидия покрывает 50% от стоимости. То есть, ты построил конкретный домик, тебе 50% государство компенсировало, пожалуйста – всё, принимай туристов. Это, во-первых, поддержка государственная, во-вторых, спрос очень высокий, и мы понимаем, что сейчас в туризме есть ниша, - подчеркнул глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии