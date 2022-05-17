Народный фронт нашел в Улан-Удэ дорогу с бездной

В Улан-Удэ эксперты Народного фронта получили информацию по поводу ненормативного состоянияавтодорог по улицам Балдынова и Гарнаева в столице Бурятии, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.Горожане пожаловались на то, что на нескольких участках образовались провалы асфальта у канализационных коллекторов, в районе ливневки, а также имеются выбоины на самом дорожном полотне в районе оборудованного места ливневых стоков. Проведя рейд на месте, эксперты Народного фронта подтвердили доводы горожан и пришли к выводу, что такая ситуация сложилась из-за халатного отношения чиновников к проблеме, по факту чего представители активисты обратились в прокуратуру.Описываемые провалы вокруг колодцев в районе домов 24, 27 ул. Гарнаева образовались на тротуаре несколько месяцев назад, также имеются места некачественной укладки асфальтового покрытия на пешеходных дорожках. У ливневой канализации по улице Балдынова размыло основание, что привело к смещению бордюрного камня и образованию глубокого провала грунта в месте примыкания тротуара к автодороге.Эксперты Народного фронта предполагают, что все это может быть последствиями череды некачественных ремонтов этого объекта.В 2018 году в ходе реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», автодороги на улицах Балдынова и Гарнаева были отремнотированы. По информации администрации города, на этом участке после капитального ремонта подрядная организация по заказу МУП «Водоканал» проводила работы по прокладке водопровода, в связи с чем свежеуложенный асфальт вскрывали, после чего участок вновь заасфальтировали. Однако в апреле 2019 году в этом месте провалился грузовик, груженный пиломатериалами.На злополучном отрезке ежегодно ведутся ремонтные работы, однако дорога постоянно приходит в негодность. В июле 2020 года на дорожном полотне образовалась большая яма, которая до октября 2020 года разрасталась, однако администрацией города никаких мер не было принято.После обращения Народного фронта в администрацию Улан-Удэ выбоина была заделана в рамках исполнения гарантийных обязательств. Однако контрольный рейд, что работы на участке выполнены некачественно.Проблема провалов дорожного полотна на улице Балдынова тянется более трех лет, и, очевидно, является результатом отсутствия необходимого комплексного подхода и планирования работ.«В очередной раз прослеживается несогласованная работа ресурсников и дорожников. Результат - подмывы, просадки и другие дефекты дорожного полотна и тротуара, которые проявились в процессе эксплуатации. Здесь необходим комплексный подход к обследованию и проведению соответствующего ремонта, исходя из потребностей жителей», - прокомментировал председатель ревизионной комиссии Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.Фото: ОНФ