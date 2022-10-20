Экономика и бизнес 20.10.2022 в 12:10

Как закошмарить конкурентов

В Бурятии завершено расследование одного из самых несуразных уголовных дел
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Текст: Валентин Соколов
Как закошмарить конкурентов
В его основе лежит конфликт двух поставщиков электроэнергии — ООО «Энергосбыт +» и АО «Читаэнергосбыт». Последнее предприятие несколько лет конфликтовало в арбитражах и осложняло работу конкуренту, фактически препятствуя нормальной сбытовой деятельности «Энергосбыт+». И когда эти попытки ни к чему не привели, «Читаэнергосбыт» перевел арбитражный спор в уголовное русло — через возбуждение уголовного дела против директора «Энергосбыт+» Анны Дегтяревой. Защита последней считает, что уголовное дело против нее «сфабриковано от начала до конца».

Удивительное дело

В Бурятии на рынке сбыта электро­энергии работает несколько коммерческих фирм, в том числе «Энергосбыт+»  (ЭС) и «Читаэнергосбыт» (ЧЭС). Последний правда, занимаясь сбытом киловатт, наделен так называемым статусом «гарантирующего поставщика». И может при желании осложнить жизнь конкурентам. И случай представился. 08 декабря 2021 года ЧЭС расторг договор поставки электроэнергии с «Энергосбыт+» по надуманным, как полагают в компании, основаниям. Видимо, надеясь, что от ЭС клиенты перейдут к ЧЭС. Кого­то переманили, но не всех — «Энергосбыт+» удалось выдержать «наезд». Почти год в Арбитражном суде РБ рассматривается иск на дейст­вия «Читаэнергосбыта».

Видимо, понимая, что просто так конкурента не одолеть, ЧЭС инициирует уголовное преследование фирмы. Примечательно, что заявление на Дегтяреву написал начальник службы безопасности АО «Читаэнергосбыт» Александр Серебренников. В своей жалобе в МВД РФ адвокат Дегтяревой Сергей Уманец сообщает, что «указанное лицо длительное время работало в системе МВД, занимало должность замначальника ОБЭП МВД по РБ, соответственно, имеет обширные связи среди руководства МВД по РБ».

Сама Анна Дегтярева связала «накат» на нее с предложением летом 2021 года от неких заинтересованных лиц продать предприятие по сходной цене. Она отказалась, и ей прямым текстом было заявлено — заберем так.

В итоге родилось удивительное дело — якобы ЧЭС на рынке электроэнергии продал меньше электрической мощности из­за ЭС.

Чтобы понять абсурдность претензий, приведем простой пример. «Читаэнергосбыт» — это как оптовая база по республике. Но вместо хлеба оптом он продает киловатты по розничной цене и населению, и предприятиям, и сбытовым организациям, например «Энергосбыт+». Последний является как бы небольшим магазинчиком, реализующим фирмам киловатт/часы также в розницу, имея свою сбытовую надбавку. Фирмам же выгодно получать электроэнергию у посредника чуть подороже, поскольку они оплачивали по факту, а не по предоплате. Так вот «Читаэнергосбыт», продав электроэнергию «Энергосбыт+» и получив прибыль… посчитал, что последний якобы занизил мощности и должен ему еще 14 млн за два года.

Причем эта сумма «посчитана» на разнице между счетами­фактурами между ЧЭС и ЭС и между ЭС и фирмами­потребителями. Фактически «Читаэнергосбыт» посчитал сбытовую надбавку фирмы­контрагента своей собственной, полагает сторона защиты.

Это примерно то же самое, если бы крупный поставщик хлеба в «Абсолют» вначале продал супермаркету товар по предоплате. А затем через суд стал считать своей и торговую наценку супермаркета, обратившись за помощью в МВД.

Естественно, что со столь абсурдной логикой надо было попотеть, чтобы придать делу удобоваримый вид. Причем важно, где.

Как сообщил адвокат Сергей Уманец, дело возбуждено «не по месту территориальной подследственности, вопреки ч. 1 и 2 ст. 152 УПК РФ» — в Улан­Удэ. Хотя ЧЭС зарегистрирован в Чите, где находится головное учреждение. Соответственно, там же, по версии следствия, причинен предполагаемый ущерб АО «ЧЭС» в виде упущенной выгоды.

Судя по всему, в Улан­Удэ «Читаэнергосбыту», учитывая связи службы безопасности фирмы с некоторыми сотрудниками МВД по Бурятии, было «комфортнее». Например, следователь СУ МВД по РБ Юлия Кокорина, что называется, на веру берет за основу в своем «расследовании» расчеты г­жи Н. Корытовой, заместителя начальника городского отделения по работе с юрлицами «Читаэнергосбыта». Причем с ведома следователя Кокориной в назначенной судебно­бухгалтерской экспертизе по делу «эксперт» прямо ссылается на заинтересованную Корытову, обосновывая свое заключение. Но ведь экспертиза должна руководствоваться не показаниями лиц со стороны обвинения, а, прежде всего, собственными познаниями и документами первичного бухгалтерского учета.

Много вопросов

Еще одним признаком поверхностного отношения следователя к сути вопроса стала ее позиция к доказательствам.

Так, Анна Дегтярева 15.09.2022 года заявила о фальсификации своей подписи в 130 документах, признанных вещдоками по уголовному делу. Прежде всего это счета­фактуры, возможно, сфальсифицированные. Которые, тем не менее, исследовались экспертом­бухгалтером. Более того, на их основе составили таблицы исследовательской части заключения и произведен расчет якобы материального ущерба.

Сторона защиты ходатайствовала о необходимости проведения почерковедческой экспертизы, однако Кокорина отказала, мотивируя это некой абстрактной совокупностью доказательств и своей процессуальной самостоятельностью. Возникает закономерный вопрос — какой такой совокупностью доказательств можно, кроме почерковедческой экспертизы, определить, подделаны в этих документах подписи Дегтяревой или нет?

И, наконец, главное — следователь Кокорина наотрез отказалась направлять на исследования так называемые «профили мощности» с приборов учета, по которым четко и ясно можно увидеть, сколько потребили клиенты «Энергосбыт+». Почему следователь отказался от инструментальных, надежных способов контроля, то есть от технической экспертизы? Не потому ли, что в этом случае, когда сопоставили бы показания приборов, не способных никого обмануть, дело против Дегтяревой попросту бы громко лопнуло. Обрызгав ее инициаторов неприятной и пахучей пеной.

Кроме того, законодательство настолько защищает гарантирующего поставщика, что в случае даже неверных показаний ЧЭС он в любом случае получил деньги за счет потребителей первой ценовой категории по остаточному принципу формирования цены для этой организации, уверяет защита Дегтяревой. И даже без перерасчета ЧЭС может дважды получить деньги за проданные киловатты.

А пока, судя по всему, куда проще напускать туману и бегать по СМИ, утверждая, что якобы Дегтярева «активно противодействовала следствию». Странная логика: активная защита своих интересов при столь замутненных «доказательствах», наоборот, может являться примером, как защищать себя от уголовного преследования.

А что надзор?

Увы, многочисленные жалобы в прокуратуру на спорные действия следователя Кокориной не привели к результату. Помощник прокурора Б. Раднаев, экс­сотрудник СЧ СУ МВД по РБ, раз за разом писал отписки на жалобы стороны защиты, мол, у следователя есть «иные» доказательства. Забегая вперед, скажем, что лишь после жалобы генпрокурору Игорю Краснову прокуратура РБ начала повнимательнее относиться к письмам Дегтяревой. И удовлетворила аж одно ходатайство стороны защиты.

Добавим, что президентом страны и генпрокурором РФ поставлена задача обеспечить контроль по делам, где в качестве обвиняемых проходят предприниматели. Видимо, чтобы снизить количество рейдерских захватов и закошмаривания бизнеса. Однако в Бурятии, к сожалению, этого понимания обнаружить не удалось — дважды Дегтярева ходила на личный прием к тогдашнему прокурору Бурятии Галине Ковалевой. Однако все жалобы стекались к Б. Раднаеву, который без конкретных и достаточных оснований отклонял их.

Завершив расследование дела, следствие зачем­то передало его в Железнодорожный райсуд Улан­Удэ в нарушение положений чч. 1 и 2 ст. 32 УПК РФ.

С таким же успехом его можно было передать на Чукотку — ведь Дегтярева живет в другом регионе, а в Железнодорожном районе «пострадавшего» ЧЭС нет.

Почему не только следствие, но и суд упорно хотят провести не на своем месте?

— Оконченное по составу уголовное дело должно быть передано в Центральный райсуд города Читы. Иначе любой приговор, постановленный с нарушением правил территориальной подсудности, может быть отменен, — сказал адвокат Сергей Уманец.

Не беремся утверждать, но, может быть, такая позиция связана с тем, что в Железнодорожном районе будет проще добиться желаемого результата?

Фото: «Номер один»
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энергетика уголовное дело

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