Как закошмарить конкурентов

Это примерно то же самое, если бы крупный поставщик хлеба в «Абсолют» вначале продал супермаркету товар по предоплате. А затем через суд стал считать своей и торговую наценку супермаркета, обратившись за помощью в МВД.





В его основе лежит конфликт двух поставщиков электроэнергии — ООО «Энергосбыт +» и АО «Читаэнергосбыт». Последнее предприятие несколько лет конфликтовало в арбитражах и осложняло работу конкуренту, фактически препятствуя нормальной сбытовой деятельности «Энергосбыт+». И когда эти попытки ни к чему не привели, «Читаэнергосбыт» перевел арбитражный спор в уголовное русло — через возбуждение уголовного дела против директора «Энергосбыт+» Анны Дегтяревой. Защита последней считает, что уголовное дело против нее «сфабриковано от начала до конца».В Бурятии на рынке сбыта электро­энергии работает несколько коммерческих фирм, в том числе «Энергосбыт+» (ЭС) и «Читаэнергосбыт» (ЧЭС). Последний правда, занимаясь сбытом киловатт, наделен так называемым статусом «гарантирующего поставщика». И может при желании осложнить жизнь конкурентам. И случай представился. 08 декабря 2021 года ЧЭС расторг договор поставки электроэнергии с «Энергосбыт+» по надуманным, как полагают в компании, основаниям. Видимо, надеясь, что от ЭС клиенты перейдут к ЧЭС. Кого­то переманили, но не всех — «Энергосбыт+» удалось выдержать «наезд». Почти год в Арбитражном суде РБ рассматривается иск на дейст­вия «Читаэнергосбыта».Видимо, понимая, что просто так конкурента не одолеть, ЧЭС инициирует уголовное преследование фирмы. Примечательно, что заявление на Дегтяреву написал начальник службы безопасности АО «Читаэнергосбыт» Александр Серебренников. В своей жалобе в МВД РФ адвокат Дегтяревой Сергей Уманец сообщает, что «указанное лицо длительное время работало в системе МВД, занимало должность замначальника ОБЭП МВД по РБ, соответственно, имеет обширные связи среди руководства МВД по РБ».Сама Анна Дегтярева связала «накат» на нее с предложением летом 2021 года от неких заинтересованных лиц продать предприятие по сходной цене. Она отказалась, и ей прямым текстом было заявлено — заберем так.В итоге родилось удивительное дело — якобы ЧЭС на рынке электроэнергии продал меньше электрической мощности из­за ЭС.Чтобы понять абсурдность претензий, приведем простой пример. «Читаэнергосбыт» — это как оптовая база по республике. Но вместо хлеба оптом он продает киловатты по розничной цене и населению, и предприятиям, и сбытовым организациям, например «Энергосбыт+». Последний является как бы небольшим магазинчиком, реализующим фирмам киловатт/часы также в розницу, имея свою сбытовую надбавку. Фирмам же выгодно получать электроэнергию у посредника чуть подороже, поскольку они оплачивали по факту, а не по предоплате. Так вот «Читаэнергосбыт», продав электроэнергию «Энергосбыт+» и получив прибыль… посчитал, что последний якобы занизил мощности и должен ему еще 14 млн за два года.Причем эта сумма «посчитана» на разнице между счетами­фактурами между ЧЭС и ЭС и между ЭС и фирмами­потребителями. Фактически «Читаэнергосбыт» посчитал сбытовую надбавку фирмы­контрагента своей собственной, полагает сторона защиты.Естественно, что со столь абсурдной логикой надо было попотеть, чтобы придать делу удобоваримый вид. Причем важно, где.Как сообщил адвокат Сергей Уманец, дело возбуждено «не по месту территориальной подследственности, вопреки ч. 1 и 2 ст. 152 УПК РФ» — в Улан­Удэ. Хотя ЧЭС зарегистрирован в Чите, где находится головное учреждение. Соответственно, там же, по версии следствия, причинен предполагаемый ущерб АО «ЧЭС» в виде упущенной выгоды.Судя по всему, в Улан­Удэ «Читаэнергосбыту», учитывая связи службы безопасности фирмы с некоторыми сотрудниками МВД по Бурятии, было «комфортнее». Например, следователь СУ МВД по РБ Юлия Кокорина, что называется, на веру берет за основу в своем «расследовании» расчеты г­жи Н. Корытовой, заместителя начальника городского отделения по работе с юрлицами «Читаэнергосбыта». Причем с ведома следователя Кокориной в назначенной судебно­бухгалтерской экспертизе по делу «эксперт» прямо ссылается на заинтересованную Корытову, обосновывая свое заключение. Но ведь экспертиза должна руководствоваться не показаниями лиц со стороны обвинения, а, прежде всего, собственными познаниями и документами первичного бухгалтерского учета.Еще одним признаком поверхностного отношения следователя к сути вопроса стала ее позиция к доказательствам.Так, Анна Дегтярева 15.09.2022 года заявила о фальсификации своей подписи в 130 документах, признанных вещдоками по уголовному делу. Прежде всего это счета­фактуры, возможно, сфальсифицированные. Которые, тем не менее, исследовались экспертом­бухгалтером. Более того, на их основе составили таблицы исследовательской части заключения и произведен расчет якобы материального ущерба.Сторона защиты ходатайствовала о необходимости проведения почерковедческой экспертизы, однако Кокорина отказала, мотивируя это некой абстрактной совокупностью доказательств и своей процессуальной самостоятельностью. Возникает закономерный вопрос — какой такой совокупностью доказательств можно, кроме почерковедческой экспертизы, определить, подделаны в этих документах подписи Дегтяревой или нет?И, наконец, главное — следователь Кокорина наотрез отказалась направлять на исследования так называемые «профили мощности» с приборов учета, по которым четко и ясно можно увидеть, сколько потребили клиенты «Энергосбыт+». Почему следователь отказался от инструментальных, надежных способов контроля, то есть от технической экспертизы? Не потому ли, что в этом случае, когда сопоставили бы показания приборов, не способных никого обмануть, дело против Дегтяревой попросту бы громко лопнуло. Обрызгав ее инициаторов неприятной и пахучей пеной.Кроме того, законодательство настолько защищает гарантирующего поставщика, что в случае даже неверных показаний ЧЭС он в любом случае получил деньги за счет потребителей первой ценовой категории по остаточному принципу формирования цены для этой организации, уверяет защита Дегтяревой. И даже без перерасчета ЧЭС может дважды получить деньги за проданные киловатты.А пока, судя по всему, куда проще напускать туману и бегать по СМИ, утверждая, что якобы Дегтярева «активно противодействовала следствию». Странная логика: активная защита своих интересов при столь замутненных «доказательствах», наоборот, может являться примером, как защищать себя от уголовного преследования.Увы, многочисленные жалобы в прокуратуру на спорные действия следователя Кокориной не привели к результату. Помощник прокурора Б. Раднаев, экс­сотрудник СЧ СУ МВД по РБ, раз за разом писал отписки на жалобы стороны защиты, мол, у следователя есть «иные» доказательства. Забегая вперед, скажем, что лишь после жалобы генпрокурору Игорю Краснову прокуратура РБ начала повнимательнее относиться к письмам Дегтяревой. И удовлетворила аж одно ходатайство стороны защиты.Добавим, что президентом страны и генпрокурором РФ поставлена задача обеспечить контроль по делам, где в качестве обвиняемых проходят предприниматели. Видимо, чтобы снизить количество рейдерских захватов и закошмаривания бизнеса. Однако в Бурятии, к сожалению, этого понимания обнаружить не удалось — дважды Дегтярева ходила на личный прием к тогдашнему прокурору Бурятии Галине Ковалевой. Однако все жалобы стекались к Б. Раднаеву, который без конкретных и достаточных оснований отклонял их.Завершив расследование дела, следствие зачем­то передало его в Железнодорожный райсуд Улан­Удэ в нарушение положений чч. 1 и 2 ст. 32 УПК РФ.С таким же успехом его можно было передать на Чукотку — ведь Дегтярева живет в другом регионе, а в Железнодорожном районе «пострадавшего» ЧЭС нет.Почему не только следствие, но и суд упорно хотят провести не на своем месте?— Оконченное по составу уголовное дело должно быть передано в Центральный райсуд города Читы. Иначе любой приговор, постановленный с нарушением правил территориальной подсудности, может быть отменен, — сказал адвокат Сергей Уманец.Не беремся утверждать, но, может быть, такая позиция связана с тем, что в Железнодорожном районе будет проще добиться желаемого результата?Фото: «Номер один»