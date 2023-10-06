Чиновники Бурятии поработали с «Пятерочкой» на двойку

Широко анонсированное пришествие в Бурятию торговой сети «Пятерочка» вызывает больше вопросов, нежели можно найти ответов. Переговоры главы Минпромторга РБ Виктора Винокурцева с представителем ритейлера Екатериной Гавриловой прошли на полях ВЭФ-2023. О подписании каких-либо соглашений ничего не сообщается. Только об обсуждении, в ходе которого, судя по обнародованной информации, были озвучены стандартные условия и заверения со стороны «Пятерочки», а чиновники почему-то не сочли нужным уточнить важные для бюджета, населения и местного бизнеса детали.«Пятерочка» обещает, что не менее 40% товаров на полках магазинов составит продукция местного производства.Подобное заверение ни к чему не обязывает ритейлера. Тем паче, что не уточняется, от чего исчислять эти проценты. От количества представленных производителей? Тогда достаточно поставить на прилавок магазина, например, четыре баночки сметаны, сделанной в Бурятии, и четыреста – от шести производителей из других регионов. Получится 40 % – в рамках обещанного.Гипотетически можно заменить сметану местного производства магнитиками с видами Байкала и другой нехитрой сувенирной продукцией, чтобы получить желаемое соотношение местного и привозного. Ведь речь идет о товарах вообще, а не о каждой группе.Если же считать пресловутые 40 % от объемов реализации, то кто и каким образом сможет их контролировать? Да и готовы ли производители республики обеспечить такие объемы и ассортимент продукции? В регионах, куда зашла «Пятерочка», местные товаропроизводители не «горят желанием» идти на ее полки, зная о многостраничных договорах поставки с драконовскими штрафами за малейшие нарушения при поставке товаров.«Пятерочка» также пообещала местным производителям «содействие в подготовке необходимой документации и сертификации товаров вплоть до оформления упаковки». Но разве сейчас продовольственные товары из Бурятии реализуются без «необходимой документации и сертификации»? Или у ритейлера есть какие-то особые требования на этот счет, которые могут оказаться заградительными?Странно, но чиновники правительства Бурятии не сообщили ничего о том, как именно планирует зайти в республику «Пятерочка»: в качестве юридического лица с регистрацией в регионе или филиала головной компании. Хотя от этого напрямую зависит налоговый эффект для республиканского бюджета, а главное – направление денежного потока. Общеизвестно, что торговые сети – это своеобразные «насосы», способные выкачивать деньги из регионов или наоборот.При этом современный российский ритейл – это сложная структура, где под одним брендом действует множество юридических лиц, между которыми неравномерно распределяются затраты, выручка и, соответственно, налоговая нагрузка. Одним может быть отведена роль «центров убытков», другим - «центров прибыли». Направление движения денежных средств всегда идет в сторону последних.Глава Минпромторга РБ Виктор Винокурцев в своем телеграм-канале называет собеседницу на ВЭФ-2023 Екатерину Гаврилову «руководителем офиса по взаимодействию на Дальнем Востоке федеральной торговой сети «Пятерочка». Но в СМИ, например, хабаровских, ее должность звучит иначе: «Руководитель направления по взаимодействию с органами власти X5 Group».Компания X5 Group (ранее - X5 Retail Group) управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Контролирует, по итогам прошлого года, более 12 % российской продуктовой розницы (по выручке). Как утверждает сетевое издание «Версия», управление осуществляется «через сложную систему голландских, кипрских, гибралтарских оффшоров и российских фирм-прокладок». По ЕГРЮЛ отчетливо видны взаимосвязи между такими компаниями группы, как ООО «Корпоративный центр X5», ООО «Агроторг» (23 филиала в 18 регионах РФ), ООО «Агроаспект» (12 филиалов в 10 регионах РФ), АО «Перекресток вкусов» и многими другими.Головной компанией является, по мнению экспертов, X5 Retail Group N.V., зарегистрированная в Амстердаме. Правительство России включило Нидерланды в список недружественных стран на основании высказываний политиков, решений о введении санкций в отношении нашей Родины. Тем не менее, весной этого года президент X5 Group Екатерина Лобачева заявила РБК, что «нет ни технической, ни юридической возможности переезда в любую другую юрисдикцию из Голландии».Сетевое издание также сообщает о тяжбах ритейлера с Федеральной налоговой службой из-за налогов, недополученных государством. «Дивиденды от «Пятёрочек» и «Перекрёстков» прокручивались через несколько компаний, включая зарубежные офшоры, и на выходе X5 Retail Group не платила налоги ни в Нидерландах, ни в России... ФНС России посчитала эту остроумную, но крайне циничную схему выводом денег из налогооблагаемой базы и обратилась в суд. Сначала компанию попросили доначислить налоги в сумме чуть более 1 млрд рублей, затем эта сумма выросла до 2,4 млрд рублей. X5 Retail оспаривала эти решения, но тщетно», – пишет «Версия».Все это – открытые источники, с которыми могли бы ознакомиться и чиновники. Если бы захотели...Нам, жителям Бурятии, разумеется, важнее всех «тонкостей бизнеса» уровень цен, качество продукции и обслуживания в «Пятерочке», раз уж X5 Group обратила взор на нашу республику. А также – соблюдение этим работодателем Трудового Кодекса РФ, поскольку Екатерина Гаврилова в общении с нашими министрами посулила создание 1200 рабочих мест не только в Улан-Удэ, но и в других «крупных населенных пунктах».Между тем, в Бурятии рынок труда перегрет, и не только торговля, но и другие предприятия, испытывают дефицит рабочих рук. Не трудоустроенными остаются так называемые «профессиональные безработные», которые предпочитают жить на социальные пособия или сезонные заработки, не желают переквалифицироваться.Много говорят и пишут в Сети о «социальных» проектах «Пятерочки». Но по факту такие проекты, как «Островок безопасности в магазинах» для «заблудившихся людей» и подобные им, - банальный PR, который не несет практической пользы жителям регионов.Как и большинство торговых сетей, «Пятерочка» акцентирует на дешевизне предлагаемых покупателям продуктов. Но вот незадача! В сентябре 2021 года Федеральная антимонопольная служба потребовала от ритейлера снизить цены на многие продукты, посчитав их необоснованно завышенными.На официальном сайте Управления Росприроднадзора по Москве – десятки сообщений о нарушениях «Пятерочкой» санитарно-гигиенических норм, в том числе в период пандемии коронавируса, когда работа целого ряда магазинов была приостановлена судебными решениями.Там же читаем об обращениях граждан в 2022 году: «На обращения в связи с нарушениями при реализации пищевых продуктов и организации питания населения пришлось 12%, больше всего жалоб поступило на сетевые магазины «Дикси», «Пятерочка», «Магнит»...»Одним из распространенных нарушений является несоответствие стоимости продуктов в ценниках и на кассе. Это отмечают не только контрольные органы, но и сами покупатели «Пятерочки» в своих отзывах в Сети:«Покупал в Солнечногорске, в чеке было пять позиций, все пять не совпали с ценниками в магазине, сами понимаете в какую сторону, нет слов, именно поэтому, в том числе, стараюсь не посещать магазины этой сети...»«Цены на кассе и на прилавке разнятся, не каждый же запоминает, что и по какой цене, а если уж закупился на славу, то и вовсе не заметишь...»«Висит ценник на товар 50 рублей, а на кассе выясняется, что он 90 рублей стоит. А чтобы цена соответствовала, оказывается, нужно купить 2 или 3 данных товара сразу. Только это нигде не указано, узнаешь это на кассе, когда за тобой уже огромная очередь. Кроме этого, почти на половину товаров ценников вообще нет...»С акционными товарами случаются такие ситуации:«На витрине товар с желтым ценником по сниженной цене, естественно, беру, пробиваю, выхожу. Но тут стишок обрывается при просмотре чека. Всё пробито по обычной цене! Возвращаемся, разбираемся и удивляемся! Появляется сказочная фея-администратор магазина, и только она с милым выражением делает эту чудо-скидку. Только теперь я стал понимать пенсионерок, которые устраивали разборки и задерживали очередь...»Немало жалоб на продукты с истекшим сроком годности:«Лежит в холодильнике продукция одного изготовителя, с разными сроками годности. Почему-то более "свежий" продукт имеет этикетку со сроком годности, отличающуюся от заводской маркировки: другой шрифт, другое оформление».«Яйцо в «Пятерке» не покупаю после одного случая. На стеллаже я увидела коробку с яйцами, в которой ползали опарыши... После открытия коробки вонь была такая, что не передать словами...»А этот отзыв – специально для Виктора Винокурцева и других, кто верит в «не менее 40% товаров от местных производителей» на прилавках «Пятерочки»:«Из минусов могу отметить отсутствие продукции местных производителей. Прямо тотальное отсутствие! Поэтому всегда приходится отдельно заезжать или ножками топать в фирменные магазины моих любимых производителей либо на рынки».В Бурятии сегодня наблюдается жесткая конкуренция местных ритейлеров. Каждый мониторит друг друга по ценам и ассортименту, маркетингу, сервису. Супермаркеты крупных игроков нашего рынка находятся на достойном уровне по всем оценкам и критериям. Они успешно работают в Иркутской области и Забайкальском крае. То есть обеспечивают денежный поток в Бурятию, а не из нее. Все они развиваются, следуя современным тенденциям, чутко реагируя на отраслевые инновации и изменения рынка.Как говорится, выводы делайте сами. В том числе и об осмысленности действий чиновников Минпромторга РБ, которым, на наш взгляд, стоило бы больше развивать сегмент «пром», чем перегревать и без того насыщенный «торг». Магазинов, торгово-развлекательных центров у нас и так выше крыши, а вот с производством все не столь радужно. Последний широко разрекламированный проект Минпромторга РБ по выпуску «уникального оборудования» Тимлюйским машиностроительным заводом лопнул более года назад и находится в стадии банкротства. Сортировку отходов и переработку вторсырья не можем наладить уж который год...Может, ведомству Виктора Винокурцева пора задуматься над вопросом: верной ли дорогой идем, товарищи?