Экономика и бизнес 06.10.2023 в 14:25
Чиновники Бурятии поработали с «Пятерочкой» на двойку
Пришествие в республику торговой сети вызывает много вопросов
Текст: Иван Иванов
Широко анонсированное пришествие в Бурятию торговой сети «Пятерочка» вызывает больше вопросов, нежели можно найти ответов. Переговоры главы Минпромторга РБ Виктора Винокурцева с представителем ритейлера Екатериной Гавриловой прошли на полях ВЭФ-2023. О подписании каких-либо соглашений ничего не сообщается. Только об обсуждении, в ходе которого, судя по обнародованной информации, были озвучены стандартные условия и заверения со стороны «Пятерочки», а чиновники почему-то не сочли нужным уточнить важные для бюджета, населения и местного бизнеса детали.
Хитрые проценты
«Пятерочка» обещает, что не менее 40% товаров на полках магазинов составит продукция местного производства.
Подобное заверение ни к чему не обязывает ритейлера. Тем паче, что не уточняется, от чего исчислять эти проценты. От количества представленных производителей? Тогда достаточно поставить на прилавок магазина, например, четыре баночки сметаны, сделанной в Бурятии, и четыреста – от шести производителей из других регионов. Получится 40 % – в рамках обещанного.
Гипотетически можно заменить сметану местного производства магнитиками с видами Байкала и другой нехитрой сувенирной продукцией, чтобы получить желаемое соотношение местного и привозного. Ведь речь идет о товарах вообще, а не о каждой группе.
Если же считать пресловутые 40 % от объемов реализации, то кто и каким образом сможет их контролировать? Да и готовы ли производители республики обеспечить такие объемы и ассортимент продукции? В регионах, куда зашла «Пятерочка», местные товаропроизводители не «горят желанием» идти на ее полки, зная о многостраничных договорах поставки с драконовскими штрафами за малейшие нарушения при поставке товаров.
«Пятерочка» также пообещала местным производителям «содействие в подготовке необходимой документации и сертификации товаров вплоть до оформления упаковки». Но разве сейчас продовольственные товары из Бурятии реализуются без «необходимой документации и сертификации»? Или у ритейлера есть какие-то особые требования на этот счет, которые могут оказаться заградительными?
Куда течет денежный поток?
Странно, но чиновники правительства Бурятии не сообщили ничего о том, как именно планирует зайти в республику «Пятерочка»: в качестве юридического лица с регистрацией в регионе или филиала головной компании. Хотя от этого напрямую зависит налоговый эффект для республиканского бюджета, а главное – направление денежного потока. Общеизвестно, что торговые сети – это своеобразные «насосы», способные выкачивать деньги из регионов или наоборот.
При этом современный российский ритейл – это сложная структура, где под одним брендом действует множество юридических лиц, между которыми неравномерно распределяются затраты, выручка и, соответственно, налоговая нагрузка. Одним может быть отведена роль «центров убытков», другим - «центров прибыли». Направление движения денежных средств всегда идет в сторону последних.
Глава Минпромторга РБ Виктор Винокурцев в своем телеграм-канале называет собеседницу на ВЭФ-2023 Екатерину Гаврилову «руководителем офиса по взаимодействию на Дальнем Востоке федеральной торговой сети «Пятерочка». Но в СМИ, например, хабаровских, ее должность звучит иначе: «Руководитель направления по взаимодействию с органами власти X5 Group».
Компания X5 Group (ранее - X5 Retail Group) управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Контролирует, по итогам прошлого года, более 12 % российской продуктовой розницы (по выручке). Как утверждает сетевое издание «Версия», управление осуществляется «через сложную систему голландских, кипрских, гибралтарских оффшоров и российских фирм-прокладок». По ЕГРЮЛ отчетливо видны взаимосвязи между такими компаниями группы, как ООО «Корпоративный центр X5», ООО «Агроторг» (23 филиала в 18 регионах РФ), ООО «Агроаспект» (12 филиалов в 10 регионах РФ), АО «Перекресток вкусов» и многими другими.
Головной компанией является, по мнению экспертов, X5 Retail Group N.V., зарегистрированная в Амстердаме. Правительство России включило Нидерланды в список недружественных стран на основании высказываний политиков, решений о введении санкций в отношении нашей Родины. Тем не менее, весной этого года президент X5 Group Екатерина Лобачева заявила РБК, что «нет ни технической, ни юридической возможности переезда в любую другую юрисдикцию из Голландии».
Сетевое издание также сообщает о тяжбах ритейлера с Федеральной налоговой службой из-за налогов, недополученных государством. «Дивиденды от «Пятёрочек» и «Перекрёстков» прокручивались через несколько компаний, включая зарубежные офшоры, и на выходе X5 Retail Group не платила налоги ни в Нидерландах, ни в России... ФНС России посчитала эту остроумную, но крайне циничную схему выводом денег из налогооблагаемой базы и обратилась в суд. Сначала компанию попросили доначислить налоги в сумме чуть более 1 млрд рублей, затем эта сумма выросла до 2,4 млрд рублей. X5 Retail оспаривала эти решения, но тщетно», – пишет «Версия».
Все это – открытые источники, с которыми могли бы ознакомиться и чиновники. Если бы захотели...
Мифы и реальность
Нам, жителям Бурятии, разумеется, важнее всех «тонкостей бизнеса» уровень цен, качество продукции и обслуживания в «Пятерочке», раз уж X5 Group обратила взор на нашу республику. А также – соблюдение этим работодателем Трудового Кодекса РФ, поскольку Екатерина Гаврилова в общении с нашими министрами посулила создание 1200 рабочих мест не только в Улан-Удэ, но и в других «крупных населенных пунктах».
Между тем, в Бурятии рынок труда перегрет, и не только торговля, но и другие предприятия, испытывают дефицит рабочих рук. Не трудоустроенными остаются так называемые «профессиональные безработные», которые предпочитают жить на социальные пособия или сезонные заработки, не желают переквалифицироваться.
Много говорят и пишут в Сети о «социальных» проектах «Пятерочки». Но по факту такие проекты, как «Островок безопасности в магазинах» для «заблудившихся людей» и подобные им, - банальный PR, который не несет практической пользы жителям регионов.
Как и большинство торговых сетей, «Пятерочка» акцентирует на дешевизне предлагаемых покупателям продуктов. Но вот незадача! В сентябре 2021 года Федеральная антимонопольная служба потребовала от ритейлера снизить цены на многие продукты, посчитав их необоснованно завышенными.
На официальном сайте Управления Росприроднадзора по Москве – десятки сообщений о нарушениях «Пятерочкой» санитарно-гигиенических норм, в том числе в период пандемии коронавируса, когда работа целого ряда магазинов была приостановлена судебными решениями.
Там же читаем об обращениях граждан в 2022 году: «На обращения в связи с нарушениями при реализации пищевых продуктов и организации питания населения пришлось 12%, больше всего жалоб поступило на сетевые магазины «Дикси», «Пятерочка», «Магнит»...»
«Волшебные» ценники и опарыши
Одним из распространенных нарушений является несоответствие стоимости продуктов в ценниках и на кассе. Это отмечают не только контрольные органы, но и сами покупатели «Пятерочки» в своих отзывах в Сети:
«Покупал в Солнечногорске, в чеке было пять позиций, все пять не совпали с ценниками в магазине, сами понимаете в какую сторону, нет слов, именно поэтому, в том числе, стараюсь не посещать магазины этой сети...»
«Цены на кассе и на прилавке разнятся, не каждый же запоминает, что и по какой цене, а если уж закупился на славу, то и вовсе не заметишь...»
«Висит ценник на товар 50 рублей, а на кассе выясняется, что он 90 рублей стоит. А чтобы цена соответствовала, оказывается, нужно купить 2 или 3 данных товара сразу. Только это нигде не указано, узнаешь это на кассе, когда за тобой уже огромная очередь. Кроме этого, почти на половину товаров ценников вообще нет...»
С акционными товарами случаются такие ситуации:
«На витрине товар с желтым ценником по сниженной цене, естественно, беру, пробиваю, выхожу. Но тут стишок обрывается при просмотре чека. Всё пробито по обычной цене! Возвращаемся, разбираемся и удивляемся! Появляется сказочная фея-администратор магазина, и только она с милым выражением делает эту чудо-скидку. Только теперь я стал понимать пенсионерок, которые устраивали разборки и задерживали очередь...»
Немало жалоб на продукты с истекшим сроком годности:
«Лежит в холодильнике продукция одного изготовителя, с разными сроками годности. Почему-то более "свежий" продукт имеет этикетку со сроком годности, отличающуюся от заводской маркировки: другой шрифт, другое оформление».
«Яйцо в «Пятерке» не покупаю после одного случая. На стеллаже я увидела коробку с яйцами, в которой ползали опарыши... После открытия коробки вонь была такая, что не передать словами...»
А этот отзыв – специально для Виктора Винокурцева и других, кто верит в «не менее 40% товаров от местных производителей» на прилавках «Пятерочки»:
«Из минусов могу отметить отсутствие продукции местных производителей. Прямо тотальное отсутствие! Поэтому всегда приходится отдельно заезжать или ножками топать в фирменные магазины моих любимых производителей либо на рынки».
Ритейл Бурятии. Нужны ли «федеральные игроки»?
В Бурятии сегодня наблюдается жесткая конкуренция местных ритейлеров. Каждый мониторит друг друга по ценам и ассортименту, маркетингу, сервису. Супермаркеты крупных игроков нашего рынка находятся на достойном уровне по всем оценкам и критериям. Они успешно работают в Иркутской области и Забайкальском крае. То есть обеспечивают денежный поток в Бурятию, а не из нее. Все они развиваются, следуя современным тенденциям, чутко реагируя на отраслевые инновации и изменения рынка.
Как говорится, выводы делайте сами. В том числе и об осмысленности действий чиновников Минпромторга РБ, которым, на наш взгляд, стоило бы больше развивать сегмент «пром», чем перегревать и без того насыщенный «торг». Магазинов, торгово-развлекательных центров у нас и так выше крыши, а вот с производством все не столь радужно. Последний широко разрекламированный проект Минпромторга РБ по выпуску «уникального оборудования» Тимлюйским машиностроительным заводом лопнул более года назад и находится в стадии банкротства. Сортировку отходов и переработку вторсырья не можем наладить уж который год...
Может, ведомству Виктора Винокурцева пора задуматься над вопросом: верной ли дорогой идем, товарищи?
Хитрые проценты
«Пятерочка» обещает, что не менее 40% товаров на полках магазинов составит продукция местного производства.
Подобное заверение ни к чему не обязывает ритейлера. Тем паче, что не уточняется, от чего исчислять эти проценты. От количества представленных производителей? Тогда достаточно поставить на прилавок магазина, например, четыре баночки сметаны, сделанной в Бурятии, и четыреста – от шести производителей из других регионов. Получится 40 % – в рамках обещанного.
Гипотетически можно заменить сметану местного производства магнитиками с видами Байкала и другой нехитрой сувенирной продукцией, чтобы получить желаемое соотношение местного и привозного. Ведь речь идет о товарах вообще, а не о каждой группе.
Если же считать пресловутые 40 % от объемов реализации, то кто и каким образом сможет их контролировать? Да и готовы ли производители республики обеспечить такие объемы и ассортимент продукции? В регионах, куда зашла «Пятерочка», местные товаропроизводители не «горят желанием» идти на ее полки, зная о многостраничных договорах поставки с драконовскими штрафами за малейшие нарушения при поставке товаров.
«Пятерочка» также пообещала местным производителям «содействие в подготовке необходимой документации и сертификации товаров вплоть до оформления упаковки». Но разве сейчас продовольственные товары из Бурятии реализуются без «необходимой документации и сертификации»? Или у ритейлера есть какие-то особые требования на этот счет, которые могут оказаться заградительными?
Куда течет денежный поток?
Странно, но чиновники правительства Бурятии не сообщили ничего о том, как именно планирует зайти в республику «Пятерочка»: в качестве юридического лица с регистрацией в регионе или филиала головной компании. Хотя от этого напрямую зависит налоговый эффект для республиканского бюджета, а главное – направление денежного потока. Общеизвестно, что торговые сети – это своеобразные «насосы», способные выкачивать деньги из регионов или наоборот.
При этом современный российский ритейл – это сложная структура, где под одним брендом действует множество юридических лиц, между которыми неравномерно распределяются затраты, выручка и, соответственно, налоговая нагрузка. Одним может быть отведена роль «центров убытков», другим - «центров прибыли». Направление движения денежных средств всегда идет в сторону последних.
Глава Минпромторга РБ Виктор Винокурцев в своем телеграм-канале называет собеседницу на ВЭФ-2023 Екатерину Гаврилову «руководителем офиса по взаимодействию на Дальнем Востоке федеральной торговой сети «Пятерочка». Но в СМИ, например, хабаровских, ее должность звучит иначе: «Руководитель направления по взаимодействию с органами власти X5 Group».
Компания X5 Group (ранее - X5 Retail Group) управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Контролирует, по итогам прошлого года, более 12 % российской продуктовой розницы (по выручке). Как утверждает сетевое издание «Версия», управление осуществляется «через сложную систему голландских, кипрских, гибралтарских оффшоров и российских фирм-прокладок». По ЕГРЮЛ отчетливо видны взаимосвязи между такими компаниями группы, как ООО «Корпоративный центр X5», ООО «Агроторг» (23 филиала в 18 регионах РФ), ООО «Агроаспект» (12 филиалов в 10 регионах РФ), АО «Перекресток вкусов» и многими другими.
Головной компанией является, по мнению экспертов, X5 Retail Group N.V., зарегистрированная в Амстердаме. Правительство России включило Нидерланды в список недружественных стран на основании высказываний политиков, решений о введении санкций в отношении нашей Родины. Тем не менее, весной этого года президент X5 Group Екатерина Лобачева заявила РБК, что «нет ни технической, ни юридической возможности переезда в любую другую юрисдикцию из Голландии».
Сетевое издание также сообщает о тяжбах ритейлера с Федеральной налоговой службой из-за налогов, недополученных государством. «Дивиденды от «Пятёрочек» и «Перекрёстков» прокручивались через несколько компаний, включая зарубежные офшоры, и на выходе X5 Retail Group не платила налоги ни в Нидерландах, ни в России... ФНС России посчитала эту остроумную, но крайне циничную схему выводом денег из налогооблагаемой базы и обратилась в суд. Сначала компанию попросили доначислить налоги в сумме чуть более 1 млрд рублей, затем эта сумма выросла до 2,4 млрд рублей. X5 Retail оспаривала эти решения, но тщетно», – пишет «Версия».
Все это – открытые источники, с которыми могли бы ознакомиться и чиновники. Если бы захотели...
Мифы и реальность
Нам, жителям Бурятии, разумеется, важнее всех «тонкостей бизнеса» уровень цен, качество продукции и обслуживания в «Пятерочке», раз уж X5 Group обратила взор на нашу республику. А также – соблюдение этим работодателем Трудового Кодекса РФ, поскольку Екатерина Гаврилова в общении с нашими министрами посулила создание 1200 рабочих мест не только в Улан-Удэ, но и в других «крупных населенных пунктах».
Между тем, в Бурятии рынок труда перегрет, и не только торговля, но и другие предприятия, испытывают дефицит рабочих рук. Не трудоустроенными остаются так называемые «профессиональные безработные», которые предпочитают жить на социальные пособия или сезонные заработки, не желают переквалифицироваться.
Много говорят и пишут в Сети о «социальных» проектах «Пятерочки». Но по факту такие проекты, как «Островок безопасности в магазинах» для «заблудившихся людей» и подобные им, - банальный PR, который не несет практической пользы жителям регионов.
Как и большинство торговых сетей, «Пятерочка» акцентирует на дешевизне предлагаемых покупателям продуктов. Но вот незадача! В сентябре 2021 года Федеральная антимонопольная служба потребовала от ритейлера снизить цены на многие продукты, посчитав их необоснованно завышенными.
На официальном сайте Управления Росприроднадзора по Москве – десятки сообщений о нарушениях «Пятерочкой» санитарно-гигиенических норм, в том числе в период пандемии коронавируса, когда работа целого ряда магазинов была приостановлена судебными решениями.
Там же читаем об обращениях граждан в 2022 году: «На обращения в связи с нарушениями при реализации пищевых продуктов и организации питания населения пришлось 12%, больше всего жалоб поступило на сетевые магазины «Дикси», «Пятерочка», «Магнит»...»
«Волшебные» ценники и опарыши
Одним из распространенных нарушений является несоответствие стоимости продуктов в ценниках и на кассе. Это отмечают не только контрольные органы, но и сами покупатели «Пятерочки» в своих отзывах в Сети:
«Покупал в Солнечногорске, в чеке было пять позиций, все пять не совпали с ценниками в магазине, сами понимаете в какую сторону, нет слов, именно поэтому, в том числе, стараюсь не посещать магазины этой сети...»
«Цены на кассе и на прилавке разнятся, не каждый же запоминает, что и по какой цене, а если уж закупился на славу, то и вовсе не заметишь...»
«Висит ценник на товар 50 рублей, а на кассе выясняется, что он 90 рублей стоит. А чтобы цена соответствовала, оказывается, нужно купить 2 или 3 данных товара сразу. Только это нигде не указано, узнаешь это на кассе, когда за тобой уже огромная очередь. Кроме этого, почти на половину товаров ценников вообще нет...»
С акционными товарами случаются такие ситуации:
«На витрине товар с желтым ценником по сниженной цене, естественно, беру, пробиваю, выхожу. Но тут стишок обрывается при просмотре чека. Всё пробито по обычной цене! Возвращаемся, разбираемся и удивляемся! Появляется сказочная фея-администратор магазина, и только она с милым выражением делает эту чудо-скидку. Только теперь я стал понимать пенсионерок, которые устраивали разборки и задерживали очередь...»
Немало жалоб на продукты с истекшим сроком годности:
«Лежит в холодильнике продукция одного изготовителя, с разными сроками годности. Почему-то более "свежий" продукт имеет этикетку со сроком годности, отличающуюся от заводской маркировки: другой шрифт, другое оформление».
«Яйцо в «Пятерке» не покупаю после одного случая. На стеллаже я увидела коробку с яйцами, в которой ползали опарыши... После открытия коробки вонь была такая, что не передать словами...»
А этот отзыв – специально для Виктора Винокурцева и других, кто верит в «не менее 40% товаров от местных производителей» на прилавках «Пятерочки»:
«Из минусов могу отметить отсутствие продукции местных производителей. Прямо тотальное отсутствие! Поэтому всегда приходится отдельно заезжать или ножками топать в фирменные магазины моих любимых производителей либо на рынки».
Ритейл Бурятии. Нужны ли «федеральные игроки»?
В Бурятии сегодня наблюдается жесткая конкуренция местных ритейлеров. Каждый мониторит друг друга по ценам и ассортименту, маркетингу, сервису. Супермаркеты крупных игроков нашего рынка находятся на достойном уровне по всем оценкам и критериям. Они успешно работают в Иркутской области и Забайкальском крае. То есть обеспечивают денежный поток в Бурятию, а не из нее. Все они развиваются, следуя современным тенденциям, чутко реагируя на отраслевые инновации и изменения рынка.
Как говорится, выводы делайте сами. В том числе и об осмысленности действий чиновников Минпромторга РБ, которым, на наш взгляд, стоило бы больше развивать сегмент «пром», чем перегревать и без того насыщенный «торг». Магазинов, торгово-развлекательных центров у нас и так выше крыши, а вот с производством все не столь радужно. Последний широко разрекламированный проект Минпромторга РБ по выпуску «уникального оборудования» Тимлюйским машиностроительным заводом лопнул более года назад и находится в стадии банкротства. Сортировку отходов и переработку вторсырья не можем наладить уж который год...
Может, ведомству Виктора Винокурцева пора задуматься над вопросом: верной ли дорогой идем, товарищи?
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