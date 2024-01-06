«Байкал» подсел на китайские перевозки

797 грузовых самолётов обслужил международный аэропорт Байкал в 2023 году. В 2022 было обслужено 406 грузовых воздушных судна. Об этом сообщил гендиректор главной воздушной гавани республики.«Объем обработанного груза по итогам вырос на рекордные 67% (14.5 тысячи тонн). Пассажиропоток так же вырос на внушительные 14% и достиг 715 605 пассажиров. Новый 2024 год начали не хуже, пока фиксируем +2.1% роста по пассажиропотоку в первые три дня 2024 года и это только начало», - сообщил Дмитрий Гермаев.Аэропорт Улан-Удэ таким образом стал седьмым в стране по объему грузоперевозок.Рост грузопотока в основном носит вынужденный характер. В связи с санкциями и СВО многие аэропорты юга страны оказались закрыты, а главное направление российского импорта - ЕС фактически было заблокировано. В этой ситуации страна сделала ставку на импорт из Китая. И географическое положение аэропорта «Байкал» на середине пути между Москвой и Шанхаем оказалось решающим при выборе транзитной площадки с целью дозаправки.Фото: «Номер один»