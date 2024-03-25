Экономика и бизнес 25.03.2024 в 16:33

В Бурятии открылся первый масличный завод

На полях республики будут выращивать рапс и лен
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии открылся первый масличный завод

В пятницу, 22 марта в Улан-Удэ в поселке Медведчиково открылся первый масличный завод полного цикла. Предприятие включает закуп, производство, хранение, переработку семян, производство и реализацию прессованного рапсового и льняного масла и жмыха. В день открытия завод переработал первую партию масла из семян рапса.

На торжественном открытии завода присутствовали заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев и инвесторы из Китайской Народной Республики.   

«На сегодня сумма инвестиций в строительство первой очереди завода составила более 200 млн рублей, производственная мощность - до 100 тонн сырья в сутки, создано 30 новых рабочих мест. До конца 2025 года планируется смонтировать и запустить вторую очередь маслозавода с переработкой уже 300 тонн сырья в сутки. Общая сумма инвестиций составит 888 млн рублей. После решения всех организационных вопросов предприятие активно начнет поставлять свою продукцию за рубеж, преимущественно в Китай, там пользуется большим спросом рапсовое и льняное масла, а также другие продукты переработки этих масличных культур»,

- рассказывает руководитель минсельхоза Бурятии Галсан Дареев. 

Реализацией проекта занимается ООО «Альянс+». На полях Мухоршибирского, Бичурского и Тарбагатайского района с этого года начнут выращивать рапс и лен на общей площади 3,2 тыс. га. Вся необходимая техника на сумму 270 млн рублей уже закуплена, приобретены семена и специфические удобрения.

  «Идея открытия собственного маслозавода пришла после закрытия границ из-за пандемии COVID-19. Мы уже долгое время занимаемся экспортом продуктов растениеводства за рубеж преимущественно в Китай. Когда мы уже столкнулись с определёнными проблемами после введения ограничений, решили переквалифицироваться и экспортировать уже готовую продукцию»,

- рассказывает один из акционеров Сергей Овчинников. 

Сейчас завод активно приобретает сырье в соседних регионах и готов выкупать урожай 2024 года у бурятских растениеводов. 

«Для получения хорошего урожая этих масличных культур необходима система защиты и питания, а также специализированные жатки для действующих комбайнов, оборудованные рапсовыми столами. При приобретении дополнительного оборудования фермеры Бурятии могут получить 50% субсидирования от государства. Затраты на приобретаемые семена также можно возместить в размере 35%. Таким образом, не теряя помощь от государства, можно перейти на новую высокорентабельную культуру», - отмечает Галсан Дареев.
Как отмечают в правительстве, в 2023 году экспорт российского рапсового масла значительно вырос. По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК при минсельхозе России, с января по декабрь 2023 года Россия экспортировала 1,7 млн тонн рапсового масла, что на 72% больше аналогичного периода 2022 года. Экспортная выручка увеличилась на 20%. 

Основным покупателем местного рапсового масла остается Китай. В 2023 году физический объем поставок в эту страну вырос в 2,2 раза и составил 1,46 млн тонн, а стоимостной – на 53%.

Фото: Номер один

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