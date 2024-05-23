Экономика и бизнес 23.05.2024 в 14:40

Бизнесмены Бурятии столкнулись со сложностями в Монголии

Банки соседней страны стали блокировать расчеты с Россией, опасаясь санкций
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Текст: Дмитрий Родионов
Бизнесмены Бурятии столкнулись со сложностями в Монголии
Санкционный режим, выеденный западными странами после начала СВО, неожиданно отразился на дружественных российско-монгольских отношениях. Об этом сообщил руководитель международной лаборатории исследования внешней торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Как передает его слова агентство ТАСС, банки Монголии, активно работающие в долларовой зоне, опасаются риска вторичных санкций США — жестких мер за нарушение действующего санкционного режима в отношении России. Недавно американский Минфин получил дополнительные полномочия, которые позволяют ему отрезать от финансовой системы США любой банк мира, содействующий российскому военно-промышленному комплексу. Из-за этого возникли сложности в расчетах между российскими и монгольскими банками.

«Эту проблему необходимо решать на двустороннем уровне», — заявил Кнобель. Однако пока дипломатические усилия российского МИДа и Кремля пока не принесли плодов.

Добавим, что США могут признать подпадающими под санкции любые товары, как им заблагорассудится. Например, монгольское мясо могут признать санкционным, поскольку оно может пойти на производство тушенки, которую используют военные.

- С Монголией после 2022 года стало сложно вести дела, расчеты в рублях облагаются дикими комиссиями. Теперь мы работаем через китайские банки, но сейчас проблемы усилились, поскольку Китай сам боится вторичных санкций, - говорит улан-удэнский предприниматель Владимир. - Сами монголы ничего не знают, сказать не могут, опасаются вторичных санкций и приостанавливают проводки.

По словам предпринимателя, монголы пользуются возможностью безвизового передвижения по миру и ведения бизнеса, поэтому связываться с Россией в связи с геополитическими рисками не хотят.

Напомним, что монгольский рынок становится все более важным для Бурятии. В Монголии наблюдаются невиданные темпы роста ВВП (7% в 2023 г.) в связи с массовым привлечением западных и китайских инвестиций в горнодобывающую отрасль. Она начинает приносить сверхдоходы, что увеличивает платежеспособный спрос богатеющих соседей.

Фото: «Номер один»
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