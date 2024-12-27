Экономика и бизнес 27.12.2024 в 09:51

В Бурятии будут развивать лекарственное растениеводство

Специалисты БГСХА уже начали изучать технологию выращивания лекарственных растений в условиях республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии будут развивать лекарственное растениеводство

В Бурятии будут развивать лекарственное растениеводство. Специалисты БГСХА уже начали изучать технологию выращивания лекарственных растений в условиях республики.

И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Амгалан Дармаев с командой посетил Бурятскую сельскохозяйственную академию, чтобы поближе познакомиться с активно развивающимся научным и учебным центром региона.

- Одной из главных совместных задач, стоящих перед министерством сельского хозяйства и академией, является внедрение практики выращивания лекарственных растений в республике. Это решение было принято на фоне идущих изменений в агрономической стратегии региона, где традиционные зерновые культуры не могут конкурировать с более плодородными регионами России, - рассказали в минсельхозе Бурятии.

Специалисты академии уже начали изучать технологию выращивания лекарственных растений в условиях Бурятии. Как показывает практика, идеально время для посева лекарственных растений — это летний период. Однако процесс выращивания таких культур требует большего внимания к подготовке почвы, а также применения обязательных агрономических приемов.

Также в академии уже открыта современная научная лаборатория по контролю качества растительного сырья, которая готовится к аккредитации в следующем году. Так лаборатория поможет контролировать качество полученных растений.

 

Фото: минсельхозпрод РБ

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