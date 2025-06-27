«Для тех, кто готов и желает работать на земле, созданы все условия»

Глава Бурятии Алексей Цыденов представил отчет деятельности правительства Бурятии. Парламентарии приняли отчет, причем положительных отзывов было много. Но что думают главные в этой истории – жители Бурятии и общественность?

Рост промышленного производства в республике превысил среднероссийские показатели

В минувшем 2024 году республика показала рост промышленного производства. Индекс производства составил 105,4% (в сопоставимых ценах) к уровню 2023 года. Это выше среднероссийского уровня - 104,6% и среднего по ДФО - 102,7 %.

Рост и развитие в нашем регионе показывают не только крупные предприятия, но и средний и малый бизнес. Хорошие показатели в туристическом секторе.

Только в «Байкальской гавани» зарегистрировано семь резидентов, которые возводят гостиницы и прочие средства размещения туристов. Реализуется федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». К 2028 году в Бурятии будет создан круглогодичный федеральный курорт «Волшебный Байкал». Инвесторы построят объекты на 4,6 тысяч номеров, создадут 2,5 тысячи новых рабочих мест.

За последние шесть лет турпоток в Бурятии увеличился на 69,2%.

- По итогам 2024 года численность размещенных лиц в 515 средствах размещения составила 689,3 тыс. человек. Бурятия входит в тройку лидеров среди субъектов ДФО по основным показателям туристской деятельности, - сообщил в своем отчете о результатах деятельности Правительства Республики Бурятия за 2024 год на XII сессии Народного Хурала Республики Бурятия седьмого глава Бурятии Алексей Цыденов.

Построено 54 модульных объекта размещения, общей вместимостью 588 номеров в 10 районах республики и Улан-Удэ.

За 2021-2024 гг. поддержано 56 проектов по развитию экологического, сельского, социального туризма и продвижению туристского продукта, в т.ч. в 2024 г - 15.

За цифрами стоят истории предпринимателей, которые получили господдержку и начали свое дело.

- Для тех, кто готов и желает работать на земле, созданы условия. При поддержке министерства туризма Бурятии мы построили 20 новых круглогодичных номеров - каждый оснащён всем необходимым для комфортного проживания - это душ, туалет, кондиционер. Всего четыре постройки - три двухэтажных модуля - в каждом по шесть номеров и один одноэтажный модуль на два номера, соединённых общей кухней. Поддержка хорошая, есть желание двигаться, - говорит директор фермы «Саянский марал» Булат Гармаев.

Хорошую поддержку начинающим предпринимателям оказывает центр «Мой бизнес». Здесь не только могут дать советы делающим первые шаги в бизнесе, но и помочь уже действующим предпринимателям.

- Моя предпринимательская деятельность началась при поддержке центра «Мой бизнес». Я заметила, что только в Бурятии «Мой бизнес» работает эффективно, как ни в одном другом регионе! При поддержке центра «Мой бизнес» можно открыть и зарегистрировать свою деятельность и также успешно развиваться, обучаться и продвигаться. И каждый раз все новые и новые инструменты и мероприятия внедряют сотрудники центра. Желаю процветания центру «Мой бизнес» и нам вместе с ним!», - говорит предприниматель Наталья Жамсаранова, создающая изделия из эпоксидной смолы.

Так, по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Центра «Мой бизнес» в Бурятии зарегистрировано 1638 организаций малого и среднего предпринимательства. А количество самозанятых выросло до 50 842 человек.

Только в 2024 году центр «Мой бизнес» оказал более 15 тысяч услуг. Создано 30 новых рабочих мест, зарегистрировано 309 субъектов МСП.

Директор ООО «Кондитерский цех «Берёзка» Алена Хон участвовала в Восточном экономическом форуме в 2023 году.

- Для нашей компании, для кондитерского цеха «Берёзка», участие в ВЭФ 2023 - это честь представлять Республику, шанс и повышение значимости предприятия на территории ДФО, расширение географии присутствия и признание в собственном городе. Хочу поблагодарить «Мой Бизнес» за организацию, за отношение, за помощь во всех вопросах, от отправки до доставки, за деловой и в тоже время «семейный подход» в работе павильона. Когда все работают как одна команда, можно не удивляться, что наш павильон стал любимцем жителей Владивостока, гордостью улицы Дальнего Востока и просто лучшим местом встреч всех причастных к Бурятии! Такие шаги делают нас известными далеко за пределами территории республики, - говорит предприниматель.

Общественность республики соглашается с тем, что нам есть, чем гордиться.

- ВВП у нас идет с увеличением. Радует, что снизилась безработица, есть рост заработной платы, особенно в социальной сфере. И медики, и учителя стали получать зарплату не ниже, чем специалисты в сфере экономики. Одна из важных сфер экономики Бурятии – это развитие туризма. Чем лучше у нас будет развита сфера по принятию туристов – общепит, гостиницы, тем больше появится новых рабочих мест. Бурятия получила хорошие субсидии на создание новых объектов размещения туристов. Все это было бы невозможно без личного участия главы и правительства. Задача каждого жителя республики – вносить свой посильный вклад, чтобы Бурятия процветала, - подытожила заместитель председателя общественной палаты Бурятии, член Общественной палаты России Светлана Хабаркова.



Фото: "Номер один"