Экономика и бизнес 30.07.2025 в 12:39
Жители Бурятии и Забайкалья активно пользуются сервисом «Переезд» и переносят услуги «Ростелекома» на свой новый адрес
Текст: Иван Иванов
Ежегодно в Бурятии и Забайкальском крае пять–шесть тысяч семей пользуются сервисом «Переезд», с помощью которого можно при смене места жительства бесплатно перенести привычные услуги «Ростелекома». На новом адресе при наличии технической возможности абонентам по-прежнему доступны домашний интернет, интерактивное телевидение, видеонаблюдение и другие цифровые сервисы компании. У новоселов сохраняется лицевой счет, а вместе с ним ранее приобретенный контент и накопленные бонусы.
Ежемесячно в двух регионах интернет и другие услуги связи на новый адрес переносят от 200–500 семей–абонентов «Ростелекома». При этом пик активности приходится на теплое время года — с мая по сентябрь. Все они переезжают в пределах одного региона, в основном — в собственное новое жилье.
Татьяна Борисова, заместитель директора по работе с массовым сегментом Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Переезд — это и радостный момент в жизни любой семьи, и заботы, связанные с ремонтом и обустройством нового пространства. “Ростелеком” взял на себя часть хлопот и предлагает легкий способ перенести все услуги связи на новое место жительства без расторжения договора. Чтобы продолжить пользоваться привычным набором услуг связи, абоненту достаточно подать заявку на “переезд”. В течение первых двух месяцев по новому адресу предоставляется скидка до 50% на тарифный план».
Воспользоваться сервисом «Переезд» можно любым удобным способом: по бесплатному номеру 8 800 100 08 00, на сайте компании «Ростелеком» rt.ru в разделе «Обратная связь» или в едином личном кабинете “Ростелекома”, указав контактные данные, текущий и новый адреса, а также планируемую дату переезда.
Услуга «Переезд» бесплатная и оказывается в рамках домашнего региона. Всего в России сервисом «Переезд» воспользовались уже свыше 420 тысяч семей, из них в Бурятии и Забайкальском крае — 20 тысяч семей.
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Ежемесячно в двух регионах интернет и другие услуги связи на новый адрес переносят от 200–500 семей–абонентов «Ростелекома». При этом пик активности приходится на теплое время года — с мая по сентябрь. Все они переезжают в пределах одного региона, в основном — в собственное новое жилье.
Татьяна Борисова, заместитель директора по работе с массовым сегментом Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Переезд — это и радостный момент в жизни любой семьи, и заботы, связанные с ремонтом и обустройством нового пространства. “Ростелеком” взял на себя часть хлопот и предлагает легкий способ перенести все услуги связи на новое место жительства без расторжения договора. Чтобы продолжить пользоваться привычным набором услуг связи, абоненту достаточно подать заявку на “переезд”. В течение первых двух месяцев по новому адресу предоставляется скидка до 50% на тарифный план».
Воспользоваться сервисом «Переезд» можно любым удобным способом: по бесплатному номеру 8 800 100 08 00, на сайте компании «Ростелеком» rt.ru в разделе «Обратная связь» или в едином личном кабинете “Ростелекома”, указав контактные данные, текущий и новый адреса, а также планируемую дату переезда.
Услуга «Переезд» бесплатная и оказывается в рамках домашнего региона. Всего в России сервисом «Переезд» воспользовались уже свыше 420 тысяч семей, из них в Бурятии и Забайкальском крае — 20 тысяч семей.
Реклама. ПАО «Ростелеком» Erid: 2VfnxvxAux4
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