Экономика и бизнес 05.09.2025 в 11:17

В Бурятии реанимируют проект Мокской ГЭС

Возможность взяться за него рассматривает энерго-металлургический холдинг Эн+
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Вчера на Восточном экономическом форуме российский энерго-металлургический холдинг Эн+ заключил соглашение с Бурятией и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о сотрудничестве в рамках предпроектных мероприятий проработки строительства Мокского гидроузла. Подписи под соглашением в присутствии полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова поставили первый заместитель генерального директора Эн+ Эльдар Муслимов, глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор АО «КРДВ» Николай Запрягаев.

«Это один из самых перспективных в России проектов в области крупной гидрогенерации. Сегодня он находится в стадии проработки: готовится предварительное технико-экономическое обоснование, определен ориентир по объему инвестиций, который необходим для строительства, есть понимание по срокам», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Проект Мокского гидроузла на реке Витим предполагает возведение двух гидроэлектростанций – Мокской ГЭС мощностью 1200 МВт, а также ее контррегулятора - Ивановскую ГЭС мощностью 210 МВт. Расчётная среднегодовая выработка электроэнергии Москским гидроузлом должна превысить 5,7 млрд кВтч. 

«Проект позволит обеспечить энергией крупнейшие инфраструктурные и промышленные направления – это БАМ, а также развитие минерально-сырьевой базы Дальнего Востока. Для Бурятии это новые возможности долгосрочного устойчивого роста, приток инвестиций и создание современных рабочих мест», - сказал глава Бурятии.

Напомним, Мокскую ГЭС планировали построить еще при СССР как головную гидроэлектростанцию каскада из шести станций на Витиме. Затем о проекте снова вспомнили в начале двухтысячных - еще во времена первого президента Бурятии Леонида Потапова. Однако за прошедшие два десятилетия дальше слов дело не пошло. Так, в 2007 году Мокскую ГЭС включили в инвестпрограмму ГидроОГК (теперь «РусГидро»), но уже в 2008 году ее вычеркнули оттуда.

В 2016 году власти республики пообещали, что Мокскую ГЭС мощностью 1,2 тысячи МВт построят и введут в эксплуатацию до 2025 года. Основанием для этого стало включение проекта в обновленную схему территориального планирования РФ в области энергетики до 2030 года, опубликованную на сайте правительства России.

«Благодаря строительству Мокской ГЭС, в первую очередь, мы сохраним наш Байкал. Также этот проект поможет сделать быстрый и качественный рывок нашей республике и Сибири в целом», - оптимистично говорил тогда глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

В 2017 году власть в Бурятии сменилась, однако о проекте ГЭС не забыли. Уже при новом главе Алексее Цыденове его включили в «Стратегию социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года». 

На проект обратили внимание и на федеральном уровне – в связи с необходимостью расширения пропускной способности БАМа и Транссиба железнодорожникам требовались новые энергетические мощности. Однако, в 2020 году Минэнерго России вычеркнуло проект строительства Мокской ГЭС из перечня приоритетных вариантов энергоснабжения этих магистралей. В министерстве стоимость объекта в размере 120 млрд рублей сочли слишком высокой, учтя также, что стройка могла затянуться более чем на десять лет.
