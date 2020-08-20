Федералы в очередной раз похоронили проект Мокской ГЭС в Бурятии

Его стоимость в 120 млрд рублей была сочтена слишком высокой



Как сообщает «Коммерсантъ» , Минэнерго России исключило из перечня приоритетных вариантов энергоснабжения БАМа и Транссиба проект строительства Мокской ГЭС на Витиме в Бурятии. В министерстве стоимость проекта в размере 120 млрд рублей сочли слишком высокой, учтя также, что стройка могла затянуться более чем на десять лет.

Расширение БАМа и Транссиба до пропускной способности в 180 млн тонн к 2024 году требует строительства дополнительной генерации в объеме до 1,6 ГВт и нескольких тысяч километров электросетей. Теперь в качестве основного федеральные чиновники рассматривают комплексный проект строительства газовой и угольной генерации. Однако Бурятия в этих планах не фигурирует.



Напомним, Мокскую ГЭС планировали построить еще при СССР как головную гидроэлектростанцию каскада из шести станций на Витиме. О необходимости реализации этого проекта власти Бурятии говорили еще со времен первого президента Леонида Потапова. Однако за прошедшие десятилетия дальше слов дело не пошло. Так, в 2007 году Мокскую ГЭС включили в инвестпрограмму ГидроОГК (теперь «РусГидро»), но уже в 2008 году ее вычеркнули оттуда.



В 2016 году власти республики пообещали, что Мокскую ГЭС мощностью 1,2 тысячи МВт построят и



«Благодаря строительству Мокской ГЭС, в первую очередь, мы сохраним наш Байкал. Также этот проект поможет сделать быстрый и качественный рывок нашей республике и Сибири в целом», - оптимистично говорил тогда глава Бурятии Вячеслав Наговицын.



В 2017 году власть в Бурятии сменилась, однако о проекте ГЭС не забыли. Уже



Фото: pixabay.com Расширение БАМа и Транссиба до пропускной способности в 180 млн тонн к 2024 году требует строительства дополнительной генерации в объеме до 1,6 ГВт и нескольких тысяч километров электросетей. Теперь в качестве основного федеральные чиновники рассматривают комплексный проект строительства газовой и угольной генерации. Однако Бурятия в этих планах не фигурирует.Напомним, Мокскую ГЭС планировали построить еще при СССР как головную гидроэлектростанцию каскада из шести станций на Витиме. О необходимости реализации этого проекта власти Бурятии говорили еще со времен первого президента Леонида Потапова. Однако за прошедшие десятилетия дальше слов дело не пошло. Так, в 2007 году Мокскую ГЭС включили в инвестпрограмму ГидроОГК (теперь «РусГидро»), но уже в 2008 году ее вычеркнули оттуда.В 2016 году власти республики пообещали, что Мокскую ГЭС мощностью 1,2 тысячи МВт построят и введут в эксплуатацию до 2025 года . Основанием для этого стало включение проекта в обновленную схему территориального планирования РФ в области энергетики до 2030 года, опубликованную на сайте правительства России.«Благодаря строительству Мокской ГЭС, в первую очередь, мы сохраним наш Байкал. Также этот проект поможет сделать быстрый и качественный рывок нашей республике и Сибири в целом», - оптимистично говорил тогда глава Бурятии Вячеслав Наговицын.В 2017 году власть в Бурятии сменилась, однако о проекте ГЭС не забыли. Уже при новом главе Алексее Цыденове его включили в «Стратегию социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года». Однако надежд, что гидроэлектростанция на Витиме появится до этого срока, становится все меньше.Фото: pixabay.com