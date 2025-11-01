Специалисты «Россети Сибирь» показали школьникам из Улан-Удэ работу электроэнергетика

Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» провели экскурсию для учеников девятых классов школы №56. Ребятам продемонстрировали работу Центра управления сетями, цеха по ремонту трансформаторов и объяснили, в чём заключается работа сотрудников службы изоляции и защиты от перенапряжений.Ребята увидели, как устроена энергетика Улан-Удэ изнутри: заглянули в диспетчерский пункт, где круглосуточно следят за состоянием сетей, посмотрели, как ремонтируют трансформаторы, и побывали в лаборатории, где испытывают средства индивидуальной защиты.Главная цель экскурсии — познакомить подростков с электроэнергетикой, показать реальную инфраструктуру и команду, которая обеспечивает свет и тепло в наших домах, и помочь ребятам определиться с будущей специальностью.— Мне очень понравился рассказ о работе службы изоляции и защиты от перенапряжений. Здесь с помощью точных измерительных приборов, передвижных и стационарных лабораторий специалисты следят за состоянием электрооборудования. За год сотрудники службы проводят множество испытаний различного оборудования, — рассказал участник экскурсии Никита Ефимов.Специалисты филиала «Бурятэнерго» напомнили школьникам, что жизнь любого города или посёлка немыслима без работы электроэнергетиков. Именно их каждодневный труд позволяет обеспечивать дома светом и теплом. Жизненно важная для страны отрасль постоянно нуждается в притоке квалифицированных кадров.— Энергетика — это надёжная, востребованная и очень интересная сфера деятельности. Городу всегда нужны грамотные руководители, инженеры и рабочие, и мы рассчитываем, что нам на смену придёт молодёжь. Для этого мы проводим экскурсии на предприятии и показываем нашу работу изнутри, — рассказал директор производственного отделения «Городские электрические сети» филиала «Бурятэнерго» Сергей Стариков.