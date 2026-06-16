Экономика и бизнес 16.06.2026 в 13:17

В Монголии цена российского бензина на 20% дешевле, чем в Бурятии

Это объясняется высокими налогами в России
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Текст: Иван Иванов
В Монголии цена российского бензина на 20% дешевле, чем в Бурятии
Фото: архив «Номер один»

В Монголии бензин АИ-92 подорожал на 6,2%, до 2590 тугриков за литр (52 рубля). В Бурятии цена аналогичного бензина – около 65 рублей, что на 20% дороже. Почему? Ведь бензин везут мимо Бурятии из Иркутской области?

Как сообщает портал «Монцамэ», нынешней весной стоимость российского бензина выросла, однако пока она остается доступной для автомобилистов.

Разница в ценах объясняется различиями в налоговой политике, логистике и государственном регулировании. Российская розничная цена включает высокие внутренние налоги (акцизы, НДС, НДПИ, достигающие до 65-69% стоимости), в то время как Монголия импортирует топливо из РФ по оптовым ценам, а ее розничный рынок жестко контролируется властями для сдерживания инфляции.

В Монголии же, несмотря на импорт 100% ГСМ из России, государство часто идет на межправительственные соглашения и субсидии, чтобы поддерживать стоимость топлива на доступном для населения уровне.

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