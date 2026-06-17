Экономика и бизнес 17.06.2026 в 15:01
Селенгинский ЦКК хотят отправить в отключку
Предприятие задолжало энергетикам десятки миллионов рублей
Текст: Андрей Константинов
Дела на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате – одном из крупных предприятий Бурятии - судя по всему, ухудшаются. На днях в Арбитражный суд Бурятии к предприятию поступил необычный иск. «Читаэнергосбыт», которому комбинат задолжал огромную сумму, хочет через суд заставить ЦКК «самостоятельно произвести полное ограничение режима потребления электрической энергии в отношении собственного потребления до момента погашения задолженности». Проще говоря, отключиться от электричества, пока долг не будет погашен.
Сумма долга в иске не указана. Там лишь говориться, что предприятие задолжало оплату за период с ноября 2025 по апрель 2026 года. По данным «Номер один», речь может идти о цифре в более чем 60 миллионов рублей.
Иск «Читаэнергосбыта» суд принял к производству. Предварительное заседание назначено на начало июля.
Отметим, последнее время Селенгинский ЦКК основательно погряз в судебных разбирательствах. Деньги с комбината требуют не только энергетики, но и различные контрагенты. Так, ОАО «Крахмалпродукт» из Тамбовской области хочет взыскать с предприятия 11,5 млн рублей, ООО «Сибирика» из Ангарска – 28 миллионов, а ООО «ТТК-Транс» из Москвы – еще 6,6 миллионов. Это не считая исков поменьше.
Напомним, последние три года Селенгинский ЦКК работает себе в убыток. В 2023 году убытки компании составили 183 миллиона рублей, в 2024 году они выросли уже до 419 миллионов. 2025-й год стал рекордным по убыткам – они превысили уже 1 миллиард рублей.
Непростую ситуацию на Селенгинском ЦКК пришлось комментировать даже главе Бурятии.
«На самом деле сложнее ситуация с Селенгинским ЦКК. В первую очередь, в связи с тем, что у нас там западный рынок, понятно, сегодня не для нас. Поставки картона, то, что шли дальше раньше за рубеж, сейчас снизились, внутренний рынок перенасыщен продукцией. И понятно, что и объём реализации, и стоимость реализации существенно снизилась», - рассказывал Алексей Цыденов.
По словам главы, власти республики вместе с собственниками предприятия ищут возможные варианты иных видов деятельности.
«Был инвестор новый на заводе, смотрели запуск нового производства. Ищем новые рынки, завод начал выпускать картон, который обладает специфическими свойствами для производства печатных плат. Первую партию уже в Китай поставили. Ищем варианты. Предприятие не бросим один на один», - заверил глава республики.
Сумма долга в иске не указана. Там лишь говориться, что предприятие задолжало оплату за период с ноября 2025 по апрель 2026 года. По данным «Номер один», речь может идти о цифре в более чем 60 миллионов рублей.
Иск «Читаэнергосбыта» суд принял к производству. Предварительное заседание назначено на начало июля.
Отметим, последнее время Селенгинский ЦКК основательно погряз в судебных разбирательствах. Деньги с комбината требуют не только энергетики, но и различные контрагенты. Так, ОАО «Крахмалпродукт» из Тамбовской области хочет взыскать с предприятия 11,5 млн рублей, ООО «Сибирика» из Ангарска – 28 миллионов, а ООО «ТТК-Транс» из Москвы – еще 6,6 миллионов. Это не считая исков поменьше.
Напомним, последние три года Селенгинский ЦКК работает себе в убыток. В 2023 году убытки компании составили 183 миллиона рублей, в 2024 году они выросли уже до 419 миллионов. 2025-й год стал рекордным по убыткам – они превысили уже 1 миллиард рублей.
Непростую ситуацию на Селенгинском ЦКК пришлось комментировать даже главе Бурятии.
«На самом деле сложнее ситуация с Селенгинским ЦКК. В первую очередь, в связи с тем, что у нас там западный рынок, понятно, сегодня не для нас. Поставки картона, то, что шли дальше раньше за рубеж, сейчас снизились, внутренний рынок перенасыщен продукцией. И понятно, что и объём реализации, и стоимость реализации существенно снизилась», - рассказывал Алексей Цыденов.
По словам главы, власти республики вместе с собственниками предприятия ищут возможные варианты иных видов деятельности.
«Был инвестор новый на заводе, смотрели запуск нового производства. Ищем новые рынки, завод начал выпускать картон, который обладает специфическими свойствами для производства печатных плат. Первую партию уже в Китай поставили. Ищем варианты. Предприятие не бросим один на один», - заверил глава республики.