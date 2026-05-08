Селенгинский ЦКК ушел в минус на миллиард

«Номер один» стали известны финансовые показатели ОАО «Селенгинский ЦКК» за 2025 год. По нашим данным, чистый убыток компании превысил 1 миллиард рублей.Отметим, предприятие работает в минус с 2023 года. Тогда убытки компании составили 183 миллиона рублей. В 2024 году они выросли уже до 419 миллионов. 2025-й год стал рекордным по убыткам.Согласно отчетности, доходы компании в 2025 году сократились. Они составили 6 млрд 167 млн – на 200 миллионов меньше, чем в 2024 году. Зато расходы, наоборот, выросли почти на 500 миллионов, достигнув отметки в 7,2 млрд рублей.Непростую ситуацию на Селенгинском ЦКК недавно комментировал глава Бурятии в интервью местным СМИ.«На самом деле сложнее ситуация с Селенгинским ЦКК. В первую очередь, в связи с тем, что у нас там западный рынок, понятно, сегодня не для нас. Поставки картона, то, что шли дальше раньше за рубеж, сейчас снизились, внутренний рынок перенасыщен продукцией. И понятно, что и объём реализации, и стоимость реализации существенно снизилась», - рассказал Алексей Цыденов.По словам главы, сейчас власти республики вместе с собственниками предприятия ищут возможные варианты иных видов деятельности.«На днях был инвестор новый на заводе, смотрели запуск нового производства. Ищем новые рынки, завод начал выпускать картон, который обладает специфическими свойствами для производства печатных плат. Первую партию уже в Китай поставили. Ищем варианты. Предприятие не бросим один на один. То есть я уже обращался в Федеральную налоговую службу о том, чтобы коллеги поддержали и рассрочили выплаты по налогам, у предприятия есть задолженность. ФНС, спасибо коллегам, пошли навстречу, дали это уже очередная рассрочка, дали очередную рассрочку. Поэтому работаем с тем, чтобы наш ЦКК в любом случае продолжил работать, поскольку у нас и Селенгинск — моногород», - заявил глава республики.