В Улан-Удэ «Бургражданстрой» без торгов получил 17 гектаров земли

Участок выделен для реализации масштабного инвестпроекта
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о выделении компании «Бургражданстрой» земли в Улан-Удэ.
Речь идет об участке площадью 17,6 гектар в микрорайоне 148-А, а также еще пяти участках, площадь и кадастровые номера которых в документе не указаны. Земля предоставляется в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство домостроительного комбината в городе Улан-Удэ с жилищной застройкой в объеме не менее 1025 тыс. кв. м с объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры».
Напомним, проект строительства домостроительного комбината в Улан-Удэ на днях презентовали вице-премьеру правительства РоссииМарату Хуснуллину. Проект предполагает поточное изготовление материалов для строительства многоквартирных домов и дорожной сети.
«Предполагается, что домостроительный комбинат будет заниматься производством материала и строительством многоэтажных домов при поддержке правительства Бурятии. Благодаря тому, что все производство будет осуществляться на месте, в республике появится возможность снижения цен на жилье в новостройках. Один миллион квадратных метров жилья планируем построить за 80 лет. Инвестсоглашение уже подписано. Объем инвестиций составляет 500 миллионов рублей. Будет создано около 120 рабочих мест», - сообщил директор ООО «Бургражданстрой» Владимир Хусаев.
Марат Хуснуллин поддержал инициативу и подчеркнул, что строительство ДСК является перспективным проектом для развития жилищного фонда не только в Улан-Удэ, но и в Бурятии в целом.
«Я считаю, что в Улан-Удэ и в целом в Бурятии нужно увеличивать объемы строительства. Наличие такого комбината, безусловно, будет большим позитивным фактором. Мы со своей стороны, говоря про поддержку, можем говорить о том, что для развития этого проекта, для развития территории города нужны подготовленные площадки с инженерной и социальной инфраструктурой. Вот мы и будем помогать со стороны федерального бюджета инженерными сетями, будем помогать дорогами, социальной инфраструктурой. Сегодня городские власти подали документы вместе с руководством региона для включения Бурятии в программу «Стимулирование жилищного строительства». У республики есть все шансы получить поддержку федерального бюджета. Это будет главная поддержка для развития всех застройщиков в городе. И самое главное, что жители получит большее количество благоустроенного качественного жилья. В целом объем жилья, который я увидел, это жилье неплохое, дальше можно продолжать развивать застройку, в том числе и многоэтажными домами», - подчеркнул вице-премьер правительства РФ.
Справка
ООО «Бургражданстрой» создано в 2014 году. Уставной капитал компании 401 млн рублей. Владельцами фирмы являются Владимир и Галина Хусаевы. На данный момент «Бургражданстрой» является одним из крупнейших застройщиков республики. Согласно данным официального сайта, компания продала 1733 квартиры, общая площадь сданных объектов составляет 38,5 тысяч кв. метров, строящихся – 92 тыс. кв. м. В числе строящихся объектов - ЖК «Восточные ворота», ЖК «На корабельной», «Байкал-Сити», «Первый» и другие.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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