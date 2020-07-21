В Улан-Удэ «Бургражданстрой» без торгов получил 17 гектаров земли

Участок выделен для реализации масштабного инвестпроекта







Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о выделении компании «Бургражданстрой» земли в Улан-Удэ.

Речь идет об участке площадью 17,6 гектар в микрорайоне 148-А, а также еще пяти участках, площадь и кадастровые номера которых в документе не указаны. Земля предоставляется в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство домостроительного комбината в городе Улан-Удэ с жилищной застройкой в объеме не менее 1025 тыс. кв. м с объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры».



