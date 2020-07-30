«Наш работник должен обладать железной выдержкой»

В «ЗГРП» рассказали, кто и как добывает нефрит в Бурятии





Суровый север Бурятии – непролазная дремучая тайга, бурные горные реки. Именно в таких местах находятся залежи «камня императоров» – нефрита. О том, кто и в каких условиях добывает полудрагоценный минерал, рассказал главный инженер «Забайкальского горнорудного предприятия» Петр Архинчеев.

- Кавоктинское месторождение – уникальное в своём роде, там добывается светлоокрашенный, так называемый белый нефрит. Но «белый нефрит» - понятие условное. Его оттенки варьируются от белого, светло-салатного, светло-голубого до тёмно-серых, медовых. Всё это вместе называется светлоокрашенным апокарбонатным нефритом. Светлоокрашенный нефрит тяготеет к Баунтовскому, Муйскому районам.А зелёный – это нефрит, который добывается в Окинском районе, оттенки которого, как правило, бывают от яблочно-зелёного до тёмно-зелёного и даже чёрного.Качество камня светлоокрашенных оттенков считается лучше всех по России именно в Баунтовском районе Бурятии.Когда было принято решение о начале работы ЗГРП на Кавоктинском месторождении светлоокрашенного нефрита, был практически с нуля создан рабочий посёлок, в котором имеется всё для комфортной работы, быта и отдыха специалистов.Да, сюда непросто добраться: почти целый день ехать на машине «вахтовке» до перевалочной базы с обязательной остановкой на ночь и потом ещё порядка 10-12 часов на гусеничном вездеходе. Поэтому для работников мы стремимся создать комфортные, «домашние» условия. Помимо благоустроенных общежитий гостиничного типа, на территории есть столовая, баня, прачечная, спортивный зал со столами для игры на бильярде и даже кинозал с библиотекой.Дома в посёлке – из клееного бруса, очень тёплые, в каждом имеется печь и система отопления. Дома отапливаются дровами, и на то есть веская причина – уголь в труднодоступной местности буквально становится «золотым». Однако и с дровами не всё так просто – вокруг территории месторождения леса по целевому назначению относятся к резервным, и по Лесному кодексу здесь запрещена рубка лесных насаждений для заготовки дров. Поэтому дрова завозятся из посёлка Россошино, а это почти 200 км от рабочего участка. В 2020 году для одного лишь Кавоктинского месторождения местными индивидуальными предпринимателями посёлка заготовлено и продано 1000 кубометров дров. Кстати, данное сотрудничество образовалось в рамках социальной программы ЗГРП по созданию рабочих мест в посёлке Россошино.Комфортные условия жизни – главное, что обеспечивает качественный труд. В каждом номере общежития имеются холодильник, чайник, рабочий стол и телевизор. В банно-прачечном комплексе установлены профессиональные стиральные машины, оборудована современная баня, которая работает ежедневно в круглосуточном режиме.В помещении клуба, помимо библиотеки, есть полноценный кинозал с огромным телевизором. В зале для игровых видов спорта установлены три профессиональных теннисных стола, а также два стола для русского бильярда. Чтобы ребята могли поддерживать физическую форму, смонтирован небольшой силовой спортзал, а на территории всего посёлка есть дополнительные тренажёры: турники, «шведские» стенки и т.д.В чистой и просторной столовой рабочим предоставляется сытное четырёхразовое питание. Ещё в 2015 году построен огромный морозильник для продуктов, которые находятся в шоковой заморозке. Основной объём продуктов питания завозится, как правило, зимой, а в летнее время привозят скоропортящиеся продукты – сыры, яйцо, фрукты, овощи. Также на огромном стеллаже в свободном доступе разложены консервы и прочий «перекус», который можно забрать с собой в комнату.- В зимний период только с января по март производится завоз на колёсной технике по так называемому «зимнику» всех товарно-материальных ценностей, начиная с веников для бани, ниток и иголок, продуктов питания, запасных частей, металла, заканчивая новой крупногабаритной тяжёлой техникой.В конце марта, как правило, заезжают «буровики» — работники геологоразведочного участка, которые проводят бурение вплоть до начала добычных работ. Такой график обусловлен тем, что одновременно проводить работы по разведочному бурению и добыче довольно затруднительно. В это время буровики уходят на работы на другой лицензионный участок «Баунтовский 1-2» и работают на нём до ноября. Горные и добычные работы начинаем обычно с 1 мая, но, как было сказано ранее, в этом году мы перенесли сроки на месяц, поэтому планируем завершить этот этап к концу октября. На добычном участке установлена шестидневная рабочая неделя, воскресенье – выходной.Работники, кроме сотрудников охраны, которые трудятся вахтовым методом, заезжают на весь добычной сезон – с мая по октябрь. И им нужно проводить досуг с пользой, ведь довольно сложно находиться «на базе» практически безвылазно. Хотя, если имеется уважительная причина – юбилеи, болезни, безотлагательные дела – выезд, безусловно, разрешается.Вдобавок свою роль играют непростые климатические условия севера – минусовые температуры, и зимой нет смысла вести добычу. Проектный объём добычи нефрита добывается как раз в течение тёплого времени года. Сезон у буровиков на геологоразведочном участке длится с апреля по ноябрь. У поисковиков сезон длится порядка трёх месяцев, до выпадения снега, который уже в сентябре не даёт возможности работать.- На территории посёлка создана вся инфраструктура производственно-технического назначения: склады готовой продукции, ремонтно-механические мастерские. Каждый год поступает современная техника.Условия добычи нефрита очень тяжёлые. Основной метод – открытая разработка (карьерами). Технология одна – применяются буровзрывные работы при проведении вскрышных работ. Пустая порода взрывается и вывозится во внешние и внутренние отвалы.При проведении взрывных работ оставляем «предохранительную подушку» в 2,5-3 метра до тела нефрита, чтобы не задеть добываемый нефрит, затем гидромолотами сантиметр за сантиметром приближаемся к заветному «телу» камня. И, практически вручную, используя тяжёлую технику, достаём из вмещающих пород камень нефрит, стараясь не повредить его. Добытый нефрит-сырец после полевой разбраковки отправляют на склад готовой продукции.Применяемая техника на сегодняшний день – это тяжёлые карьерные самосвалы Shacman, МАЗ, бульдозеры и экскаваторы Komatsu. Для разведочного бурения используются шведские и китайские станки, по соотношению «цена-качество» зарекомендовавшие себя наилучшим образом.- Конечно, выезжать сразу на весь сезон достаточно непросто, прежде всего, в моральном плане. Поэтому каждый из наших работников должен обладать почти железной выдержкой, быть спокойным, доброжелательным и вежливым, чтобы суметь погасить назревающий конфликт и прийти другому на помощь.Сегодня на предприятии трудятся чуть больше 200 человек – около 30 из них инженерно-технические работники, остальные – представители рабочих специальностей. На 95% у нас работают жители республики, в том числе жители Баунтовского района, но есть несколько парней из Иркутской, Новосибирской областей.Основные категории наших сотрудников – бульдозеристы, экскаваторщики, водители автотранспорта, водители транспортных средств на гусеничном ходу, сортировщики камня и различные подсобные рабочие. Средняя зарплата по предприятию составляет свыше 100 тысяч рублей при полном социальном пакете. Зарплата дворника, например, равна 60 тысячам рублей, а бульдозериста – 120-150 тысяч рублей. Желающие работать у нас есть всегда, но на 90 процентов у нас работают люди, уже знакомые с условиями труда и быта – им всё нравится, и они нас тоже устраивают.Кроме того, эти люди – профессионалы высокого класса практически в любом вопросе. В том числе и в технических – в тайге ведь нет мастерских, сварочных и слесарных цехов, когда требуется быстро «поставить на ноги» дорогостоящую технику. Ведь они управляют техникой стоимостью, скажем, 50 миллионов рублей. И если за рулём новичок-непрофессионал, к концу сезона машина будет «убита» в хлам. Соответственно, весь персонал – люди с большим опытом работы. Но и новичкам мы даём шанс показать себя – начать, скажем, слесарем.Конечно, как и в любом коллективе, случаются увольнения за различные «хулиганства», распитие спиртных напитков, ненадлежащее поведение. Когда коллектив большой, расслабляться не стоит, и меры дисциплины, тем более, в тайге никто не отменял.Фото: russianstock.ru