Иринчей Матханов занялся продажей формулы молодости

Бурятский бизнесмен приобрел компанию по производству БАДов в Москве





По информации «Номер один», на днях известный в Бурятии бизнесмен и депутат Хурала Иринчей Матханов стал владельцем и руководителем московского ООО «Формула молодости». Эта фирма, созданная в 2017 году, является производителем и продавцом биологически активных добавок под одноименным брендом.

«Основное направления нашей деятельности - разработка и производство натуральных биологически активных добавок. Сырье, используемое при производстве продукции «Формула молодости», закупается у ведущих российских и мировых производителей. Каждая партия проходит строгий контроль качества. Разработчиком наших биологически активных добавок является известный диетолог Яков Иммануэлевич Маршак. Клиенты компании «Формула молодости» – это люди, которые заботятся о своем здоровье и понимают, что здоровое и сбалансированное питание является одним из фундаментальных факторов профилактики заболеваний», говорится в информации о компании.





Стоимость БАДов, предлагаемых на сайте фирмы, варьируется от 412 до 2151 рубля.Напомним, Иринчей Матханов известен в Бурятии как один из соучредителей и руководителей «скончавшейся» ликероводочной компании «Байкалфарм», которая, к слову, также начинала с БАДов. Одно время он отошел от бизнеса, вплотную занявшись политическими проектами. В частности, он создал в республике региональное отделение партии «Справедливая Россия», которое возглавляет уже много лет. Однако последнее время политик вновь возвращается в бизнес. Так, в 2018 году он создал компанию «Байкалмедсервис», которая хотела купить у профсоюзов курорты Аршан и Горячинск, но эта сделка так и не состоялась. А в 2019 году Иринчей Матханов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности которого - аренда и управление нежилым недвижимым имуществом.Фото: «Номер один», скриншот с сайта компании