Более 100 базовых станций МТС запущено в Бурятии в первом полугодии

Больше 80% из них работают в стандарте 4G





ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, подводит итоги строительства и модернизации сети в Бурятии за первое полугодие 2020 г. С начала года в регионе было запущено более 100 новых базовых станций, которые помогли улучшить связь жителям 33-х населенных пунктов.

Впервые мобильный интернет стал доступен жителям Окинского района: с. Орлик, у. Сорок, с. Хужир, Тункинского района: у. Хойто-гол, п. Монды, п. Ниловка (курорт Нилова пустынь), Еравнинского района: с. Телемба и Закаменского района: у. Санага, у. Утата.





С начала года современные базовые станции были запущены как в Улан-Удэ и пригороде, так и в отдаленных районах республики. Всего - 106 базовых станций, более 80% из них в стандарте 4G.На Улан-Удэ и его пригороды пришлось около 70% новой инфраструктуры. В частности, улучшение связи могли почувствовать жители Сотниково, Поселья, Нур-селения, Хойтобэе, Нижней Иволги, Иволгинска, Нижнего Саянтуя, Верхнего Саянтуя, Эрхирика, Верхней Березовки, ТСН «Связист», СНТ «Геолог», ДНТ «Актёр» и других локаций.В отдаленных районах максимальная скорость мобильного интернета увеличена до 100 Мбит/с. В частности, в Усть-Баргузин, Курумкан, Шибертуй, Татарский ключ.С запуском новых объектов связи для жителей этих населенных пунктов будут доступны современные интернет-сервисы. Это позволит с еще большим комфортом передавать мультимедиа, играть в онлайн-игры, смотреть мобильное ТВ, пользоваться такими сервисами, как телемедицина, госуслуги, обучающие программы.«С начала года, объем интернет-трафика в сети МТС в Бурятии вырос почти в два раза, что говорит о растущей потребности жителей в услугах высокоскоростного мобильного интернета. Для нас очень важно, чтобы скоростной мобильный доступ был у всех, независимо от того, где человек живет. Поэтому мы улучшаем нашу сеть не только в городах, но и в сельской местности. При этом, мы намерены и далее развивать сеть в регионе», - комментирует директор МТС в Республике Бурятия Вадим Пеньков.