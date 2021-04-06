«Русгидро» внедряет альткотельные на Дальнем Востоке

Плюсы нового метода пока ещё понятны далеко не всем



Теплоэнергетика — одна из жизненно важных отраслей на Дальнем Востоке, и одновременно одна из наиболее проблемных. Самый очевидный вызов энергетикам бросает время: инфраструктура изнашивается и требует постоянного обновления и реконструкции, но денег на всё не хватает.



Одним из гигантов теплоиндустрии в ДФО является группа компаний РусГидро. Сегодня в её планах — сразу несколько проектов современных высокоэффективных тепловых электростанций. Они заменят изношенные мощности, которые были введены более 50 лет назад, а также обеспечат энергоснабжение перспективных потребителей в Приморье. Хабаровске и Якутии.



Так, в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России РусГидро в 2023–2027 годах построит три новые теплоэлектростанции: Хабаровскую ТЭЦ-4, Артёмовскую ТЭЦ-2 и вторую очередь Якутской ГРЭС-2, а также расширит и модернизирует еще три станции: Владивостокскую ТЭЦ-2, Нерюнгринскую и Партизанскую ГРЭС. Общая электрическая мощность новых энергообъектов — более 2 200 МВт.



Отвечая на вопрос, чем руководствуется РусГидро, принимая решения инвестировать в достройку тех или иных ТЭЦ на Дальнем Востоке, её генеральный директор Виктор Хмарин перечислил ряд факторов. В первую очередь во внимание принимается техническое состояние существующих электростанций — если ресурс выработан, необходимость обновления очевидна. Кроме того, важную роль играет наблюдаемый и планируемый рост потребления электрической и тепловой энергии в том или ином месте. Не менее важны механизмы, обеспечивающие окупаемость проектов — и тут на стороне инвесторов выступает новый метод формирования тарифов, предложенный Минэнерго в 2017 году. Это тот самый метод альткотельной, с которым «Восток-Медиа» уже не раз знакомило своих читателей. Есть и другое название нового подхода к тарифообразованию — ценовая зона теплоснабжения.



Суть ценовой зоны заключается в справедливом способе расчёта тарифов на тепловую энергию, когда в городе или системе теплоснабжения регулятор устанавливает единый предельный уровень цены для потребителей, превышать который ни один из поставщиков не может. При внедрении метода альтернативной котельной цена на тепло рассчитывается по единому для всей страны эталону. Для всех компаний используются одинаковые подходы, исключаются дискриминационные ценовые условия для потребителей одного муниципального образования или системы теплоснабжения. Внедрение механизма позволяет упростить регулирование в сфере теплоснабжения, создать благоприятные условия для инвестиций в теплоснабжение, сформировать источник средств на развитие систем теплоснабжения.



РусГидро в лице АО «ДГК» уже внедряет механизм расчёта тарифа по методу альтернативной котельной в Амурской области: пилотными населёнными пунктами стали Благовещенск и два посёлка — Прогресс и Чигири. Сейчас заявления о создании там ценовых зон теплоснабжения проходят согласование в Минэнерго России. Завершить переход на метод альтернативной котельной в рамках данного проекта планируется летом 2021 года. При этом рост тарифов будет ограничен соглашением, заключённым энергетиками с администрациями муниципальных образований. В частности, в Амурской области запланировано, что сверх индекса потребительских цен рост тарифов составит не более 1,5% и будет использован на финансирование инвестиционной программы.



За десять лет АО «ДГК» планирует вложить в модернизацию тепловых сетей Благовещенска, посёлков Прогресс и Чигири 6,7 миллиарда рублей. Дополнительный объём инвестиций составит 4,6 миллиарда рублей. Выступая в роли Единой теплоснабжающей организации, ДГК берёт на себя реконструкцию и техническое перевооружение Благовещенской ТЭЦ, а также её магистральных тепловых сетей. Строительство и реконструкция распределительных сетей и тепловых пунктов ожидает не только Благовещенск, но и посёлки, вошедшие в ценовую зону теплоснабжения. По прогнозу специалистов, реализация всех запланированных мероприятий позволит обеспечить снижение аварийности на распределительных тепловых сетях в 2-3 раза, сократить сроки перерывов подачи горячей воды в два раза, стабилизировать гидравлические режимы в тепловой сети, уменьшить расход топлива и потери тепла.



Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что плюсы нового метода альткотельной пока ещё понятны далеко не всем: например, в Бурятии чиновники активно противятся рекомендациям Минэнерго и буквально запугивают потребителей надуманным ростом тарифов в случае перехода в ценовую зону теплоснабжения.



Профильные федеральные министерства давно обозначили свою позицию по данному вопросу: метод альтернативной котельной полезен и перспективен, и переход на него даст регионам новые стимулы для развития энергетического комплекса. В том числе этот вопрос попал в поле внимания полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.



Фото: «Номер один»

Теплоэнергетика — одна из жизненно важных отраслей на Дальнем Востоке, и одновременно одна из наиболее проблемных. Самый очевидный вызов энергетикам бросает время: инфраструктура изнашивается и требует постоянного обновления и реконструкции, но денег на всё не хватает. «Восток-Медиа» анализирует ситуацию.Одним из гигантов теплоиндустрии в ДФО является группа компаний РусГидро. Сегодня в её планах — сразу несколько проектов современных высокоэффективных тепловых электростанций. Они заменят изношенные мощности, которые были введены более 50 лет назад, а также обеспечат энергоснабжение перспективных потребителей в Приморье. Хабаровске и Якутии.Так, в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России РусГидро в 2023–2027 годах построит три новые теплоэлектростанции: Хабаровскую ТЭЦ-4, Артёмовскую ТЭЦ-2 и вторую очередь Якутской ГРЭС-2, а также расширит и модернизирует еще три станции: Владивостокскую ТЭЦ-2, Нерюнгринскую и Партизанскую ГРЭС. Общая электрическая мощность новых энергообъектов — более 2 200 МВт.Отвечая на вопрос, чем руководствуется РусГидро, принимая решения инвестировать в достройку тех или иных ТЭЦ на Дальнем Востоке, её генеральный директор Виктор Хмарин перечислил ряд факторов. В первую очередь во внимание принимается техническое состояние существующих электростанций — если ресурс выработан, необходимость обновления очевидна. Кроме того, важную роль играет наблюдаемый и планируемый рост потребления электрической и тепловой энергии в том или ином месте. Не менее важны механизмы, обеспечивающие окупаемость проектов — и тут на стороне инвесторов выступает новый метод формирования тарифов, предложенный Минэнерго в 2017 году. Это тот самый метод альткотельной, с которым «Восток-Медиа» уже не раз знакомило своих читателей. Есть и другое название нового подхода к тарифообразованию — ценовая зона теплоснабжения.Суть ценовой зоны заключается в справедливом способе расчёта тарифов на тепловую энергию, когда в городе или системе теплоснабжения регулятор устанавливает единый предельный уровень цены для потребителей, превышать который ни один из поставщиков не может. При внедрении метода альтернативной котельной цена на тепло рассчитывается по единому для всей страны эталону. Для всех компаний используются одинаковые подходы, исключаются дискриминационные ценовые условия для потребителей одного муниципального образования или системы теплоснабжения. Внедрение механизма позволяет упростить регулирование в сфере теплоснабжения, создать благоприятные условия для инвестиций в теплоснабжение, сформировать источник средств на развитие систем теплоснабжения.РусГидро в лице АО «ДГК» уже внедряет механизм расчёта тарифа по методу альтернативной котельной в Амурской области: пилотными населёнными пунктами стали Благовещенск и два посёлка — Прогресс и Чигири. Сейчас заявления о создании там ценовых зон теплоснабжения проходят согласование в Минэнерго России. Завершить переход на метод альтернативной котельной в рамках данного проекта планируется летом 2021 года. При этом рост тарифов будет ограничен соглашением, заключённым энергетиками с администрациями муниципальных образований. В частности, в Амурской области запланировано, что сверх индекса потребительских цен рост тарифов составит не более 1,5% и будет использован на финансирование инвестиционной программы.За десять лет АО «ДГК» планирует вложить в модернизацию тепловых сетей Благовещенска, посёлков Прогресс и Чигири 6,7 миллиарда рублей. Дополнительный объём инвестиций составит 4,6 миллиарда рублей. Выступая в роли Единой теплоснабжающей организации, ДГК берёт на себя реконструкцию и техническое перевооружение Благовещенской ТЭЦ, а также её магистральных тепловых сетей. Строительство и реконструкция распределительных сетей и тепловых пунктов ожидает не только Благовещенск, но и посёлки, вошедшие в ценовую зону теплоснабжения. По прогнозу специалистов, реализация всех запланированных мероприятий позволит обеспечить снижение аварийности на распределительных тепловых сетях в 2-3 раза, сократить сроки перерывов подачи горячей воды в два раза, стабилизировать гидравлические режимы в тепловой сети, уменьшить расход топлива и потери тепла.Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что плюсы нового метода альткотельной пока ещё понятны далеко не всем: например, в Бурятии чиновники активно противятся рекомендациям Минэнерго и буквально запугивают потребителей надуманным ростом тарифов в случае перехода в ценовую зону теплоснабжения.Профильные федеральные министерства давно обозначили свою позицию по данному вопросу: метод альтернативной котельной полезен и перспективен, и переход на него даст регионам новые стимулы для развития энергетического комплекса. В том числе этот вопрос попал в поле внимания полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.Фото: «Номер один»