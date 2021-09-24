Постановка Сергея Левицкого закрывает Второй фестиваль театров Дальнего Востока





Сегодня, 24 сентября, в Хабаровске состоится показ спектакля «Наводнение» (16+) Сергея Левицкого на основе рассказа Евгения Замятина. Постановка Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева закрывает Второй фестиваль театров Дальнего Востока.С 17 по 27 сентября в Хабаровске проходит Второй фестиваль театров Дальнего Востока, который вошёл в государственную Программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Он объединит 15 театральных коллективов из семи регионов ДФО и покажет спектакли театров Бурятии, Якутии, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Сахалина и Камчатки.– Мы очень рады, что наши театры участвуют в фестивале театров Дальнего Востока. Это очень важное событие для всех, объединяющее такой большой федеральный округ. Конечно, хочется выразить благодарность организаторам фестиваля за их энтузиазм, неравнодушие и предоставленную возможность представлять республику на этом фестивале, народному артисту России Евгению Миронову за консолидацию театров Дальнего Востока, и Музыкальному театру, где сегодня будет показан спектакль «Наводнение», за огромную помощь, – говорит министр культуры Бурятии Соелма Баяртуевна Дагаева.Стоит отметить, что спектакль «Наводнение» был выдвинут на соискание главной театральной премии «Золотая маска-2021» в пяти номинациях, стал лауреатом межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и получил премию жюри «За создание сценического артхауса в большом пространстве репертуарного театра», а также получил Государственную премию Республики Бурятия в области искусства.– Уже сегодня состоится показ спектакля «Наводнение» Сергея Левицкого на фестивале театров Дальнего Востока. Не буду скрывать, мы столкнулись с рядом сложностей, независящих ни от нас, ни от организаторов, время монтировки спектакля сократилось в три раза. Но, несмотря ни на что, уверена, мы справимся, и все пройдет хорошо! Мы получили колоссальную поддержку от театрального сообщества Хабаровска. Например, монтировать спектакль нам помогали сотрудники нескольких театров: Музыкальный театр, Хабаровский ТЮЗ, Театр кукол, Хабаровский краевой театр драмы, цирк и другие. Это было такое единение, такая невероятная поддержка и забота! Первый фестиваль мы открывали спектаклем «Ричард III», а на этот раз закрываем. Спасибо всем, мы постараемся удивить хабаровского зрителя! – рассказывает директор театра Наталья Светозарова.Спектакль «Наводнение» похож на артхаусный фильм, мощный, напряженный психологический триллер. Он о любви, об ответственности человека за тех, кто его любит, о предательстве, о ненависти, которая может стать последней каплей, и мир утонет в войне, о насилии, которое порождает другое насилие. Словно чистая вода, он насыщает и очищает.В Улан-Удэ показы «Наводнения» состоятся 20 и 21 октября в 18.30. Возрастной ценз 16+.