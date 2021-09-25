В Улан-Удэ лучшие графические дизайнеры со всей страны представят свои работы

С 24 сентября в здании Республиканской типографии стартовал третий международный фестиваль графического дизайна «Типомания»

С 24 по 28 сентября в здании Республиканской типографии в Улан-Удэ проходит третий международный московский фестиваль графического дизайна «Типомания». В фестивале принимают участие его создатели Александр Васин и Наталья Вельчинская, а также креативные специалисты из разных городов России, Германии, Австрии и Голландии.







Как отмечают на сайте правительства Бурятии, фестиваль поддержан центром немецкой книги и Франкфуртской книжной ярмарки (Москва), издательствами UP PRINT и Strelka Press (Москва). Он рассчитан не только на специалистов креативных индустрий, но и на самый широкий круг людей, интересующихся как самыми передовыми тенденциями информационного общества, так и каноническим искусством бурят-монгольской каллиграфии.







- Город Улан-Удэ, Республика Бурятия отличается от всех регионов. Когда люди приезжают к нам, туристы, особенно кто первый раз побывал, отмечают, что как будто бы побывал за границей, потому что визуально наш город отличается и визуальная часть очень сильна в нашем регионе. Я думаю, что проект «Типомания» вносит свой вклад в визуальную часть, усиливает бренд республики как культурный центр российского востока, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.







фото: правительство Бурятии