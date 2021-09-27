Бурятская филармония организовала музыкальный перформанс на фестивале «Типомания-2021»

На нём выступили две группы - Lazyb0nes и Aya-gang



В Бурятской типографии состоялось масштабное событие — фестиваль «Типомания-2021». В рамках фестиваля Бурятская филармония организовала музыкальный перформанс. На нём выступили две группы Lazyb0nes и Aya-gang. Обе группы — это молодые, начинающие музыканты. Они начали свой путь на фестивале UU.SOUND, сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.



Первая группа — это LAZYB0NES . Дуэт солиста Дмитрия Вышеславцева и гитариста Никиты Ничутина — это взрыв музыки, яркие тексты и море энергии. Жанром своего творчества они называют Hyper-pop Alternative и Experimental Alternative. Группе всего год, а ребята успели показать себя не только в Улан-Удэ, но и покорить «Музфест» в Чите.⠀



На концерте также выступили AYA.prod Это объединение молодых артистов из Бурятии: рэперы, певцы, композиторы, битмейкеры.



«Мы творим в жанрах хип-хоп, поп, R’n’B, EDM, приправленных бурят-монгольским вайбом. AYA — another young atmosphere, мы верим, что наша инаковость и молодость изменят жизнь республики. И конечно, не случайно название созвучно с главным бурятским цветком Ая Ганга» — рассказывает участник объединения рэпер Баир Lutaar.⠀



Перформанс собрал многих участников фестиваля и стал красивым завершением первого дня «Типомании». Особо интересным аудитории показалось, что артисты выступали не на сцене, а на одном уровне со зрителями. Так они могли общаться с аудиторией и сделать их частью своего выступления.



Фото: Бурятская филармония



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.