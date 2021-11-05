Его имя стало широко известно после успешных выступлений на престижных международных конкурсах



Впервые за 6 лет в Улан-Удэ выступит пианист Андрей Гугнин (6+). Концерт состоится 30 октября в 18.30 в Оперном театре. Организатор — Бурятская филармония, сообщили в пресс-службе организации.



Имя Андрея Гугнина стало широко известно в России и за рубежом после ряда успешных выступлений на престижных международных конкурсах: имени Джины Бахауэр в Солт-Лейк-Сити (2014, Золотая медаль и Приз зрительских симпатий), имени Станчича в Загребе (2011), имени Бетховена в Вене (2013) и,конечно, на конкурсе в Сиднее (2016), где российский пианист завоевал I премию и несколько специальных призов.



География концертов музыканта охватывает более 30 стран. Пианист играет на престижных сценах, среди которых Концертный зал имени П. И. Чайковского, Карнеги-холл (Нью-Йорк), Абраванель-холл (Солт-Лейк-Сити), Роял Фестивал-холл (Лондон), Сидней Опера Хаус (Сидней) и многие другие.



Андрей Гугнин записал несколько сольных дисков. Фрагмент из записи концерта Шостаковича с Государственным академическим камерным оркестром России вошёл в саундтрек фильма Стивена Спилберга «Шпионский мост».



К достоинствам Гугнина-пианиста относят техническую безупречность, глубину интерпретации, а также его художественный талант, чуткое отношение к звуку, проявляющееся в бесконечном разнообразии красок, оттенков, штрихов.



В программе: И. Ф. Стравинский, П.И. Чайковский, А.Н. Скрябин, Ф. Шопен, Ф. Лист.



Концерт пройдёт при поддержке Министерства культуры России в рамках программы «Филармонические сезоны».



Покупайте билеты по ссылке в сторис, на burconcert.ru и в кассе Филармонии (с 8 ноября). Концерт входит в программу «Пушкинская карта».



6+



Фото предоставлено пресс-службой Бурятской филармонии



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