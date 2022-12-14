Культура 14.12.2022 в 13:26

В Улан-Удэ артисты выступили перед ранеными бойцами СВО в госпитале

Военнослужащие выразили благодарность за визит
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Текст: Алена Завывалова
В Улан-Удэ артисты выступили перед ранеными бойцами СВО в госпитале

На минувших выходных артисты из Бурятского академического театра имени Намсараева и Госцирка Бурятии выступили перед ранеными участниками спецоперации в госпитале в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ.

На творческой встрече были исполнены песни, стихи, мизансцены, показаны цирковые номера. Порадовали суровых зрителей Дед Мороз и Снегурочка, возвратившие суровых солдат, пусть и на время концерта, в счастливое безмятежное детство. Военнослужащие выразили артистам свою благодарность за поддержку и предновогодние поздравления в столь непростую для них минуту.

Социально-культурная акция организована министерством культуры Бурятии. По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, цель таких выездных концертных выступлений - поддержка военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач СВО.  


Фото: пресс-служба ГБАТД

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