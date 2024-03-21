Культура 21.03.2024 в 16:19

В Улан-Удэ работает фотовыставка, посвященная Крыму

Выставка продлится до 1 апреля

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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ работает фотовыставка, посвященная Крыму

Жители Улан-Удэ могут посетить интересную фотовыставку, посвященную Крыму под названием «Крым и Россия. 10 лет вместе» (возрастное ограничение 0+). Выставка открылась 18 марта в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова, продлится до 1 апреля.

 - На выставке представлены фотографии – это памятники древней культуры, развалины древнего Херсонеса, собор Святого Владимира, замки, церковь святого Николая Мирликийского, вид крепости Еникале, Генуэзская крепость на побережье Черного моря, парки, незабываемые пейзажи, плодородные земли с виноградной лозой. В Крыму проходят международные фестивали, спортивные соревнования. Посетители фотовыставки увидят, что Крым – это место встречи разных народов, религий, культур, - сообщают организаторы выставки.

Выставка проходит в Музее истории Бурятии им. М. Н. Хангалова, ул. Профсоюзная, 29.

Вход свободный

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: ru.freepik.com

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