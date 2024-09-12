Ксения Собчак купила работу мастера Бурятии на выставке в Москве

В Москве в эти дни проходит ярмарка современного искусства «Blazar», на которой представлены работы мастера из Бурятии Амгалана Ринчинэ. Ярмарку посетила известная телеведущая Ксения Собчак и приобрела одну из работ нашего земляка.

Как рассказали в Полпредстве Бурятии в Москве, для своей коллекции она приобрела работу Амгалана из серии керамики «hахюул», что в переводе с бурятского означает «сторож» или «страж».

- В этой работе я рассказываю о традициях бурят, в частности о магических предметах бытовой культуры. Лично пообщаться с Ксенией не представилось возможности, поэтому могу лишь предположить, что ей интересно бурятское современное искусство. Безусловно приобретение моих работ медийными личностями положительно влияет на продвижение моих работ и меня как художника. Это не может не радовать, - рассказал Амгалан.

Наш земляк сам не смог присутствовать на выставке в Москве, поскольку принимает участие в проектах в Бурятии, добавили в Полпредстве.

Фото: Сообщество Сибирских Современных Художников, Амгалан Ринчинэ