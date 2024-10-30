Авторы кино из Бурятии могут побороться за Дальневосточную кинопремию

Начался приём заявок на Национальную кинематографическую премию за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока (Дальневосточную кинопремию).

В конкурсе могут принять участие авторы полнометражных художественных, документальных и многосерийных фильмов, созданных в 2022 и 2023 годах на территории Дальневосточного федерального округа (возрастное ограничение 18+).

Приём заявок продлится до 15 ноября 2024 года.

- Всё больше картин, снятых в регионах ДФО, доходят до широкого проката и киносмотров мирового уровня. Дальневосточная кинопремия - это не только награда, это ещё и новая точка притяжения на российском кино-ландшафте. Мы убеждены, что этот проект придаст новый импульс киноиндустрии Дальнего Востока, - отметила заместитель главы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте двкинопремия.рф.

Награды будут вручены в номинациях: Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал; Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале; Лучшая режиссёрская работа в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале; Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале.

Имена обладателей премии будут объявлены на торжественной церемонии в Москве 18 декабря.

Организаторами Дальневосточной кинопремии являются Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Фонд развития социальных инициатив и АНО Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон».





Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site