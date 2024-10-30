Культура 30.10.2024 в 09:47

Авторы кино из Бурятии могут побороться за Дальневосточную кинопремию

Приём заявок продлится до 15 ноября 2024 года
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Авторы кино из Бурятии могут побороться за Дальневосточную кинопремию

Начался приём заявок на Национальную кинематографическую премию за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока (Дальневосточную кинопремию).

В конкурсе могут принять участие авторы полнометражных художественных, документальных и многосерийных фильмов, созданных в 2022 и 2023 годах на территории Дальневосточного федерального округа (возрастное ограничение 18+).

Приём заявок продлится до 15 ноября 2024 года.

- Всё больше картин, снятых в регионах ДФО, доходят до широкого проката и киносмотров мирового уровня. Дальневосточная кинопремия - это не только награда, это ещё и новая точка притяжения на российском кино-ландшафте. Мы убеждены, что этот проект придаст новый импульс киноиндустрии Дальнего Востока, - отметила заместитель главы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте двкинопремия.рф.

Награды будут вручены в номинациях: Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал; Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале; Лучшая режиссёрская работа в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале; Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале.

Имена обладателей премии будут объявлены на торжественной церемонии в Москве 18 декабря.

Организаторами Дальневосточной кинопремии являются Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Фонд развития социальных инициатив и АНО Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон».

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: loon.site

Все новости

Бурятия ждет потока туристов из Китая и Монголии
30.10.2024 в 10:05
В Улан-Удэ возложат цветы к памятнику жертвам политических репрессий
30.10.2024 в 10:01
Авторы кино из Бурятии могут побороться за Дальневосточную кинопремию
30.10.2024 в 09:47
«Ребенок двухлетний смотрит на меня с памятника»
30.10.2024 в 09:44
Дрейфовавший два месяца в море Михаил Пичугин прилетел в Бурятию
30.10.2024 в 09:20
В Бурятии дети устроили большой пожар
30.10.2024 в 09:08
На приколе
30.10.2024 в 09:00
Налог с банковского вклада
30.10.2024 в 09:00
Жилищный рынок Бурятии уходит в аут
30.10.2024 в 06:00
Паромные переправы Бурятии перевезли более 56 тысяч человек
29.10.2024 в 17:42
ЗУРХАЙ
с 30 октября по 5 ноября

Читайте также
В Бурятии выберут лучших молодых вокалистов
Гала концерт и награждение конкурсантов состоится 28 ноября
28.10.2024 в 17:09
Оперный театр в Улан-Удэ покажет премьеру «Евгений Онегин»
Показы спектакля состоятся 22 и 23 ноября
28.10.2024 в 14:47
В Бурятии выберут лучших солистов конкурса «Лучики солнца»
1 ноября в Буряад театре состоится финал вокального конкурса
28.10.2024 в 12:46
В Национальной библиотеке Бурятии наступит Ночь искусств

Гостей библиотеки ждет насыщенная культурная программа

26.10.2024 в 15:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru