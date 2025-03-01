Культура 01.03.2025 в 13:40

В парке Улан-Удэ открылась книжная капсула

Она находится в парке Юбилейный
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Текст: Татьяна Жамсуева
В парке Улан-Удэ открылась книжная капсула
Фото: горсовет Улан-Удэ

Книжная капсула «Отдыхаю, читаю» включает в себя зону для комфортного времяпрепровождения, книжные шкафы с классиками бурятской и русской литературы. В книжную коллекцию капсулы также войдут книги и материалы по городскому краеведению, оцифрованные произведения бурятских писателей.

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Посетители парка «Юбилейный» смогут не только прогуляться, но и почитать книжки на свежем воздухе. Сегодня тут открыли новый формат интеллектуального отдыха - книжную капсулу «Амарнаб, уншанаб» («Читаю, отдыхаю»).

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