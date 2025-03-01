В парке Улан-Удэ открылась книжная капсула

Книжная капсула «Отдыхаю, читаю» включает в себя зону для комфортного времяпрепровождения, книжные шкафы с классиками бурятской и русской литературы. В книжную коллекцию капсулы также войдут книги и материалы по городскому краеведению, оцифрованные произведения бурятских писателей.





Посетители парка «Юбилейный» смогут не только прогуляться, но и почитать книжки на свежем воздухе. Сегодня тут открыли новый формат интеллектуального отдыха - книжную капсулу «Амарнаб, уншанаб» («Читаю, отдыхаю»).



