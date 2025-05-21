Культура 21.05.2025 в 15:49

Старт продаж на покупку билетов на третий день фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия»

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Текст: Иван Иванов
Старт продаж на покупку билетов на третий день фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия»
20 июля на участке «Пески» ОЭЗ «Байкальская гавань» состоится третий день Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия», который в этом году проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, изначально планировалось 2 фестивальных дня 18 и 19 июля. В связи с повышенным спросом у публики организаторы фестиваля решили повторить гала-концерт, который состоится 19 июля на участке «Пески», на следующий день – 20 июля.

- Мы полностью повторим концерт, так как спрос на покупку билетов на 19 июля был очень высокий. В течение недели после объявления старта продаж на «Балет на Байкале. Бурятия» все места были забронированы или выкуплены. Сейчас у нас появились билеты на второй день 19 июля, а также мы добавили гала-концерт 20 июля и полностью повторим программу, в том числе и дневную. Успевайте приобрести билеты! – говорит директор Бурятского театра оперы и балета и Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия» Дмитрий Дылыков.

Гала-концерт «Балет на Байкале. Бурятия» - это одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий лета на берегу Священного озера. На фоне заката, под шум волн для зрителей выступят звёзды российского балета, ведущие солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета, артисты из ведущих театров страны, Китая и Монголии. В программе концерта -номера классической и современной хореографии.

В этот вечер сценой станет водная гладь Байкала, декорациями – заходящее за горизонт солнце, зрительным залом – бескрайний песчаный берег. Каждый присутствующий почувствует единение высокого искусства и первозданной природы и точно запомнит эту встречу с прекрасным на всю жизнь.

- К нам приедут солисты из Большого и Мариинского театров, Государственного академического театра оперы и балета Монголии, из Китая. Выступят наши солисты, как известные, так и молодые звёзды. Мы готовим сюрприз – новый номер специально для фестиваля. Постановщиком выступит наш молодой балетмейстер Алиса Шикина. Будет интересно и красиво, ждём Вас! – отметил главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета, художественный руководитель Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия» Баярто Дамбаев.

Концерт начнётся 19 июля (суббота) и 20 июля (воскресенье) в 19:00, сбор гостей и развлекательная программа - с 16 часов. Для удобства зрителей вновь будут организованы зоны отдыха и питания. Гала- концерт, традиционно, пройдёт на участке «Пески» ОЭЗ «Байкальская гавань». Для желающих будет организован трансфер из Улан-Удэ и обратно (оплачивается отдельно).

Международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия» пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Правительства и Министерства культуры Бурятии. Генеральным партнёром выступит проект «АМАР», официальным партнёром - банк ВТБ.

Приобрести билеты можно на сайте uuopera.ru и в кассе Бурятского театра оперы и балета.

Старт продаж 21 мая ровно в 17:00!

Возрастной ценз: 6+

Более подробная информация в ТГ-канале мероприятия: https://t.me/ballet_on_baikal

Реклама. АНО КЦ «Республика03» ИНН 0323411826 Erid: 2Vfnxxv3pAU
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