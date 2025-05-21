Культура 21.05.2025 в 15:49
Старт продаж на покупку билетов на третий день фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия»
Текст: Иван Иванов
20 июля на участке «Пески» ОЭЗ «Байкальская гавань» состоится третий день Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия», который в этом году проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Напомним, изначально планировалось 2 фестивальных дня 18 и 19 июля. В связи с повышенным спросом у публики организаторы фестиваля решили повторить гала-концерт, который состоится 19 июля на участке «Пески», на следующий день – 20 июля.
- Мы полностью повторим концерт, так как спрос на покупку билетов на 19 июля был очень высокий. В течение недели после объявления старта продаж на «Балет на Байкале. Бурятия» все места были забронированы или выкуплены. Сейчас у нас появились билеты на второй день 19 июля, а также мы добавили гала-концерт 20 июля и полностью повторим программу, в том числе и дневную. Успевайте приобрести билеты! – говорит директор Бурятского театра оперы и балета и Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия» Дмитрий Дылыков.
Гала-концерт «Балет на Байкале. Бурятия» - это одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий лета на берегу Священного озера. На фоне заката, под шум волн для зрителей выступят звёзды российского балета, ведущие солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета, артисты из ведущих театров страны, Китая и Монголии. В программе концерта -номера классической и современной хореографии.
В этот вечер сценой станет водная гладь Байкала, декорациями – заходящее за горизонт солнце, зрительным залом – бескрайний песчаный берег. Каждый присутствующий почувствует единение высокого искусства и первозданной природы и точно запомнит эту встречу с прекрасным на всю жизнь.
- К нам приедут солисты из Большого и Мариинского театров, Государственного академического театра оперы и балета Монголии, из Китая. Выступят наши солисты, как известные, так и молодые звёзды. Мы готовим сюрприз – новый номер специально для фестиваля. Постановщиком выступит наш молодой балетмейстер Алиса Шикина. Будет интересно и красиво, ждём Вас! – отметил главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета, художественный руководитель Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия» Баярто Дамбаев.
Концерт начнётся 19 июля (суббота) и 20 июля (воскресенье) в 19:00, сбор гостей и развлекательная программа - с 16 часов. Для удобства зрителей вновь будут организованы зоны отдыха и питания. Гала- концерт, традиционно, пройдёт на участке «Пески» ОЭЗ «Байкальская гавань». Для желающих будет организован трансфер из Улан-Удэ и обратно (оплачивается отдельно).
Международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия» пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Правительства и Министерства культуры Бурятии. Генеральным партнёром выступит проект «АМАР», официальным партнёром - банк ВТБ.
Старт продаж 21 мая ровно в 17:00!
Возрастной ценз: 6+
Более подробная информация в ТГ-канале мероприятия: https://t.me/ballet_on_baikal
Реклама. АНО КЦ «Республика03» ИНН 0323411826 Erid: 2Vfnxxv3pAU
Напомним, изначально планировалось 2 фестивальных дня 18 и 19 июля. В связи с повышенным спросом у публики организаторы фестиваля решили повторить гала-концерт, который состоится 19 июля на участке «Пески», на следующий день – 20 июля.
- Мы полностью повторим концерт, так как спрос на покупку билетов на 19 июля был очень высокий. В течение недели после объявления старта продаж на «Балет на Байкале. Бурятия» все места были забронированы или выкуплены. Сейчас у нас появились билеты на второй день 19 июля, а также мы добавили гала-концерт 20 июля и полностью повторим программу, в том числе и дневную. Успевайте приобрести билеты! – говорит директор Бурятского театра оперы и балета и Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия» Дмитрий Дылыков.
Гала-концерт «Балет на Байкале. Бурятия» - это одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий лета на берегу Священного озера. На фоне заката, под шум волн для зрителей выступят звёзды российского балета, ведущие солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета, артисты из ведущих театров страны, Китая и Монголии. В программе концерта -номера классической и современной хореографии.
В этот вечер сценой станет водная гладь Байкала, декорациями – заходящее за горизонт солнце, зрительным залом – бескрайний песчаный берег. Каждый присутствующий почувствует единение высокого искусства и первозданной природы и точно запомнит эту встречу с прекрасным на всю жизнь.
- К нам приедут солисты из Большого и Мариинского театров, Государственного академического театра оперы и балета Монголии, из Китая. Выступят наши солисты, как известные, так и молодые звёзды. Мы готовим сюрприз – новый номер специально для фестиваля. Постановщиком выступит наш молодой балетмейстер Алиса Шикина. Будет интересно и красиво, ждём Вас! – отметил главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета, художественный руководитель Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия» Баярто Дамбаев.
Концерт начнётся 19 июля (суббота) и 20 июля (воскресенье) в 19:00, сбор гостей и развлекательная программа - с 16 часов. Для удобства зрителей вновь будут организованы зоны отдыха и питания. Гала- концерт, традиционно, пройдёт на участке «Пески» ОЭЗ «Байкальская гавань». Для желающих будет организован трансфер из Улан-Удэ и обратно (оплачивается отдельно).
Международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия» пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Правительства и Министерства культуры Бурятии. Генеральным партнёром выступит проект «АМАР», официальным партнёром - банк ВТБ.
Приобрести билеты можно на сайте uuopera.ru и в кассе Бурятского театра оперы и балета.
Возрастной ценз: 6+
Более подробная информация в ТГ-канале мероприятия: https://t.me/ballet_on_baikal
Реклама. АНО КЦ «Республика03» ИНН 0323411826 Erid: 2Vfnxxv3pAU
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