Молодого жителя Улан-Удэ угон автомобиля отвлек от знакомства с девушками

Пьяный горожанин выбил стекло чужого авто, сел за руль и врезался в палисадник



В Железнодорожном районе Улан-Удэ оперативники по горячим следам задержали молодого человека, пытавшегося угнать чужой автомобиль, сообщили в МВД по Бурятии.



Ночью 21 июня в отдел полиции обратился 42-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный попытался угнать его автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома. Злоумышленник разбил одно из боковых стекол автомашины. Однако, по всей видимости, не сумел ее завести и скрылся. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили осколки стекол с кровью.



По горячим следам полицейские по месту жительства задержали подозреваемого – 19-летнего гражданина. Рука молодого человека была испещрена многочисленными порезами. Выяснилось, выпив с другом, парень познакомился в соцсетях с девушками и решил встретиться с ними.



- Приехав с товарищем на предполагаемое место встречи и увидев иномарку, он предпринял попытку завладеть транспортным средством: пока его приятель отлучился, злоумышленник разбил рукой боковое стекло авто, но не смог его завести. Попытки завести иномарку, с силой толкнув, также не увенчались успехом: машина тронулась и, покатившись, въехала в палисадник. После чего подозреваемый вместе с другом скрылся, - рассказали в МВД Бурятии.

Авантюрный горожанин ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Работает грузчиком в одной из компаний. Стоит отметить, автомобиль не был оборудован охранной сигнализацией. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется дознание.





фото: pixabay.com