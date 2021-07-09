В Улан-Удэ пьяный рецидивист с ножом ограбил женщину на парковке

Мужчина также попытался угнать ее автомобиль, но не смог его завести

Вечером 8 июля в отдел полиции Улан-Удэ поступило сообщение от 37-летней горожанки о разбойном нападении. Она рассказала, что на машине приехала в магазин на улице Гагарина за продуктами и водой. На парковке к ней подошел нетрезвый мужчина и попросил денег. Женщина отказала.

Однако, когда она вышла с покупками из магазина, села на водительское сиденье и завела автомобиль, незнакомец подошел вновь и повторил свою просьбу.

- После чего, не дав закрыть дверь транспортного средства, достал нож и стал угрожать физической расправой. Улан-удэнка отдала ему одну из своих банковских карт, однако злоумышленнику этого оказалось мало: он потребовал ее покинуть салон автомашины. Автолюбительница скрылась в магазине, а подозреваемый тем временем, не сумев тронуться (коробка передач была заблокирована), бросил авто и ушел во дворы, - рассказали в МВЖ Бурятии.

Уже через 20 минут он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. 29-летний горожанин рассказал, что на чужой иномарке собирался поехать к другу в Гусиноозерск.

Отметим, ранее он уже был судим за разбой и угон, освободился из мест лишения свободы в прошлом году. Не работает, свою вину признал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.





фото: pixabay.com