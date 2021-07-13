В Бурятии 13 человек заразились клещевыми инфекциями

Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики и в Улан-Удэ



В Бурятии продолжается сезон активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. По данным на 12 июля, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось уже 2128 человек, из них 602 ребенка. Это на 23,5% ниже аналогичного периода 2020 года.



- Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населенных пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ. Зарегистрировано 13 случаев инфекций, передающихся клещами: 4 - клещевого вирусного энцефалита, 4 - клещевого боррелиоза, 5 - клещевого риккетсиоза, - рассказали в Роспотребнадзоре Бурятии.



На сегодня в республике реализуются планы по предупреждению распространения инфекционных клещевых заболеваний.



- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» проводит противоклещевые обработки с контролем их качества и эффективности. В текущем сезоне запланировано провести обработки на площади более 2500 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На 12 июля обработано более 2370 га, - отметили в ведомстве.



Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, запланировано привить более 77 тыс. человек. На сегодня привито более 65,5 тыс. человек. Профилактические прививки в настоящее время продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.



Напоминаем, что в случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов на станцию скорой помощи, в поликлинику при ЦРБ, а жителям Улан-Удэ - в приемное отделение ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница».



Снятого клеща необходимо сдать в лабораторию для проведения исследования на наличие возбудителей клещевых инфекций.







фото: pixabay.com

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