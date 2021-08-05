В Улан-Удэ продавец автозапчастей обворовал своего хозяина

Об установленных в торговой точке видеокамерах парень не знал





30 июля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился предприниматель. Хозяин павильона автозапчастей сообщил, что продавец совершил хищение со склада.

Как сообщили в МВД Бурятии, 26-летний молодой человек с 2018 года работал продавцом в павильоне запчастей и аксессуаров для авто. С апреля этого года его назначили материально-ответственным лицом.25 июля молодой человек пришел на рабочее место до открытия торговой точки. Взяв ключи от склада, он проник в него и похитил магнитолы, антирадары, светодиодные фонари и другие автомобильные принадлежности. Похищенный товар злоумышленник спрятал в яме гаража возле своего дома и вернулся на рабочее место.Позже хозяин, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, о которых продавец не знал, понял, что совершена кража. Проведя ревизию, предприниматель выявил недостачу товара на сумму более миллиона рублей. Однако, молодой человек признался в хищении части имущества и вернул его.Сейчас по факту кражи возбуждено уголовно дело, ведется расследование.Фото: pixabay.com