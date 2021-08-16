В Улан-Удэ пьяная компания разъезжала на автомобиле вместе с 5-летним ребенком

Водитель уже привлекался за управление транспортом в нетрезвом виде





В пятницу в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей. Как сообщили в МВД Бурятии, всего было проверено 240 автомобилей. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 5 водителей, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный водитель автомобиля «Тойота» был замечен сотрудниками ГИБДД на ул. Мунгонова. Результат освидетельствования нарушителя составил 1,92 мг/л. При этом 35-летний улан-удэнец ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. Вместе с ним в автомобиле находилась компания пьяных пассажиров и 5-летний ребенок. Также к административной ответственности привлечен хозяин машины, который передал право управления транспортом пьяному мужчине.Всего за минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 83 водителя с признаками опьянения.Фото: «Номер один»