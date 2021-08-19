Пострадавшие в «пьяном» ДТП девочка и ее мать остаются в тяжелом состоянии

Борт санавиации эвакуировал их из районной больницы в Улан-Удэ



Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, 9-летняя девочка и ее мать, попавшие в ДТП с участием пьяного водителя , остаются в тяжелом состоянии. В Кяхтинскую районную больницу, куда доставили пострадавших, для консультаций выезжали нейрохирург и врач-реаниматолог центра медицины катастроф. 18 августа, после стабилизации состояния пациентов, их эвакуировали на вертолёте МИ-8 с медицинским модулем в больницы Улан-Удэ.

9-летняя девочка доставлена в ДРКБ, в отделение реанимации. Ее мать поступила в отделение реанимации РКБ им. Семашко. Что касается отца попавшего в ДТП семейства, то его состояние не вызывает опасений врачей. Состояние их 4-летней дочери оценивается как средней степени тяжести, ее также перевезли в ДРКБ.



Напомним, страшное ДТП произошло 16 августа. В этот день 52-летний житель Гусиноозерска на своем автомобиле «Митсубиси Аутлендер» приехал в гости к отцу в село Хоронхой, где стал употреблять спиртное. Вечером, находясь в состоянии опьянения, он сел за руль и направился домой. По пути на 201-м километре автодороги Улан-Удэ-Кяхта мужчина не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Тойоту Марк II», в которой ехала семья с тремя детьми.



В результате аварии 13-летняя девочка скончалась от полученных травм. Ее родители и сестры 4-х и 9 лет были госпитализированы в Кяхтинскую ЦРБ. Пьяный водитель при столкновении пострадал незначительно. Его



Фото: ГИБДД Бурятии 9-летняя девочка доставлена в ДРКБ, в отделение реанимации. Ее мать поступила в отделение реанимации РКБ им. Семашко. Что касается отца попавшего в ДТП семейства, то его состояние не вызывает опасений врачей. Состояние их 4-летней дочери оценивается как средней степени тяжести, ее также перевезли в ДРКБ.Напомним, страшное ДТП произошло 16 августа. В этот день 52-летний житель Гусиноозерска на своем автомобиле «Митсубиси Аутлендер» приехал в гости к отцу в село Хоронхой, где стал употреблять спиртное. Вечером, находясь в состоянии опьянения, он сел за руль и направился домой. По пути на 201-м километре автодороги Улан-Удэ-Кяхта мужчина не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Тойоту Марк II», в которой ехала семья с тремя детьми.В результате аварии 13-летняя девочка скончалась от полученных травм. Ее родители и сестры 4-х и 9 лет были госпитализированы в Кяхтинскую ЦРБ. Пьяный водитель при столкновении пострадал незначительно. Его задержали . В ходе допроса мужчина признал вину.Фото: ГИБДД Бурятии

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