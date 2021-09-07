В Улан-Удэ появилось видео бегства водителя и пассажиров «Мазды» с места ДТП

Пассажиры даже не пытались оказать помощь пострадавшему ребенку
ГИБДД Бурятии обнародовало видео с места ДТП, случившегося утром 6 сентября на пешеходном переходе на ул. Тобольская в Улан-Удэ.
На кадрах видно, как после наезда «Мазды» на подростка возле места ДТП останавливаются несколько машин, водители которых спешат на помощь пострадавшему. В это время три пассажира иномарки – мужчина и две женщины – спешно покидают салон и сразу уходят. Водитель сначала пытается поднять лежащего на асфальте подростка, а затем также покидает место ДТП.
Напомним, находившийся за рулем мужчина уже задержан полицейскими. Как выяснилось, в момент ДТП он был пьян, а «Мазда» была угнана с СТО его приятелем, работником станции техобслуживания, который в момент наезда находился в салоне в качестве пассажира.
Водитель пояснил, что не увидел подростка, потому что засмотрелся на пассажира, а место ДТП покинул, поскольку испугался. Также он сказал, что очень сочувствует пострадавшему.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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