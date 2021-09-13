В Улан-Удэ посреди дня бандиты напали на уснувшего водителя

Мужчину побили и отобрали у него имущество на 155 тысяч рублей





30 августа в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 44-летнего горожанина. Мужчина сообщил, что в обед направлялся на автомашине домой. Однако по дороге, рядом с железнодорожным переездом вблизи улицы Дальневосточной автомобиль сломался. Мужчина позвонил знакомым и, ожидая помощи, уснул в салоне.

Разбудили водителя двое подъехавших на иномарке незнакомцев. Молодые люди потребовали автомобилиста денег на ремонт своей машины – якобы, за то, что он несколькими днями ранее подрезал их на дороге, чем спровоцировал ДТП. Не понимая, о чем идет речь, улан-удэнец стал отрицать свою причастность к дорожному происшествию и отказываться от возмещения «ущерба».Незнакомцы применили силу: несколько раз ударили мужчину по лицу и телу, а после, забрав у него в иномарке золотое кольцо, телефон, паспорт, банковские карты и усилитель звука, скрылись. Ущерб составил около 155 тысяч рублей.«В настоящее время злоумышленники задержаны. Похищенное имущество, за исключением золотой печатки, изъято. Фигурантам по 35 лет. Один из них в течение 12 лет отбывал наказание за серию разбойных нападений и освободился в 2019 году. Он заключен под стражу. Второй, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, находится под подпиской о невыезде. Подозреваемые нигде не работают», - сообщили в МВД Бурятии.По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com