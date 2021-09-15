В Улан-Удэ пропал дедушка

Пожилой мужчина ушел на прогулку и не вернулся
В Улан-Удэ родственники разыскивают 84-летнего Владимира Назарова. 14 сентября пожилой мужчина ушел на прогулку и не вернулся.
Приметы: рост: 175 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые.
Был одет: синяя куртка, серая рубашка, чёрные спортивные брюки, чёрные ботинки, чёрная трикотажная шапка.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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