В Улан-Удэ пропал дедушка

Пожилой мужчина ушел на прогулку и не вернулся



В Улан-Удэ родственники разыскивают 84-летнего Владимира Назарова. 14 сентября пожилой мужчина ушел на прогулку и не вернулся.

Приметы: рост: 175 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые.



Был одет: синяя куртка, серая рубашка, чёрные спортивные брюки, чёрные ботинки, чёрная трикотажная шапка.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Приметы: рост: 175 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые.Был одет: синяя куртка, серая рубашка, чёрные спортивные брюки, чёрные ботинки, чёрная трикотажная шапка.Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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