15.09.2021
В Улан-Удэ пропал дедушка

В Улан-Удэ пропал дедушка

Пожилой мужчина ушел на прогулку и не вернулся

В Улан-Удэ родственники разыскивают 84-летнего Владимира Назарова. 14 сентября пожилой мужчина ушел на прогулку и не вернулся.

Приметы: рост: 175 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые.

Был одет: синяя куртка, серая рубашка, чёрные спортивные брюки, чёрные ботинки, чёрная трикотажная шапка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
розыск


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