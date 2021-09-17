В Улан-Удэ автомобиль наехал на пенсионерку

Водитель двигался задним ходом и не заметил пожилую женщину



ДТП произошло днем 16 сентября напротив дома № 10 по Бульвару Карла Маркса в Улан-Удэ. 45-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер», двигаясь задним ходом, наехал на 73-летнюю женщину.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате наезда пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована в БСМП.



Фото: ГИБДД Бурятии Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате наезда пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована в БСМП.Фото: ГИБДД Бурятии

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