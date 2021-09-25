25.09.2021
В Улан-Удэ из-за пьяного водителя в ДТП попали сразу четыре авто

В Улан-Удэ из-за пьяного водителя в ДТП попали сразу четыре авто

В свою очередь виновник поспешил скрыться с места происшествия

Сегодня в Улан-Удэ по улице Борсовева произошло ДТП  с участием сразу четырех автомобилей. Информацию опубликовали с места событий в местном сообществе «Аварийный комиссар Улан-Удэ». От действий пьяного водителя на «Ниссан Тиана» получили повреждения «Toyota Premio», «Toyota Allion» и «Toyota Belta».

- Виновник на автомобиле «Ниссан Тиана» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Премио», после чего начал скрываться с места ДТП и протаранил две машины, приезжая между ними, - рассказал аварком Батыр Артыков.

Предположительно, виновник был в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших. 


фото: скриншот из видео
авария ДТП


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