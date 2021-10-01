В Улан-Удэ «автоподставщиков» отпустили из зала суда

Участники громкого мошенничества с ОСАГО отделались условными сроками





Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес очередной приговор группе аферистов, в которую входили действующие и бывшие сотрудники МВД по Бурятии. И за мошенничество в сфере страхования и присвоение чужих денег приговорил «автоподставщиков» к различным срокам и штрафам. Однако поскольку большинство участников афер пошли на контакт со следствием, рассказав о криминальных схемах и выдав сообщников, суд приговорил его участников к минимальным срокам. Всего мошенникам инкриминировалось 35 эпизодов хищения денежных средств у страховых компаний на сумму около 10 млн рублей.

Как установил суд, мошенники действовали с 2015 по 2019 год. Организатором преступной группы выступил экс-подполковник МВД по РБ, он же директор юридической компании «Байкал-партнер» Сергей Итыгилов. Как «Номер один» уже сообщал, ранее он представлял интересы пострадавших автомобилистов по взысканию страховых случаев по ДТП, но затем перешел на откровенные криминальные схемы. Для этого сколотил группу единомышленников. На дорогу «постановщики» расставляли машины, управляемые «виновниками». А напротив - автомобили «пострадавших». После умышленных ДТП в страховые компании поступали ложные сведения о наступлении страховых случаев. Полученные по страховке деньги (в среднем 300 - 400 тыс. рублей за ДТП) делили между участниками. Меньше всего перепадало участвующим «в схемах» сотрудникам ГИБДД, теперь уже бывшим, - им платили за выезд на место с составлением протокола о ДТП всего 15-20 тыс. рублей.Поначалу Итыгилову удалось коррумпировать сотрудника отделения ГИБДД отдела МВД РБ по Заиграевскому району Бурятии Дмитрия Дашиева. Именно туда поначалу ездили автомобили для «автоподстав», и значительный объем подставных ДТП проходил в Заиграевском районе Бурятии. Инспектор оформлял фиктивные ДТП, выносил постановления, а деньги - 15 тыс. рублей - Итыгилов передавал ему лично в беседке возле здания полиции в поселке Заиграево.Затем «автоподставы» начали применять и в Улан-Удэ, используя все больше людей и машин. В преступную группу входили, как правило, владельцы недорогих машин, которые в нужный час подъезжали к «месту ДТП», где их авто наносились повреждения, чаще всего по задней части. Причем мошенники нередко использовали для расстановки на дороге эвакуатор, водитель которого также был «в теме». Всего использовалось 16 автомобилей, в том числе четыре «Ленд Ровера», «Тойота-Камри», «Тойота-Спасио», «Тойота-Приус» и др.Причем если в одном случае автомобиль был на пострадавшей стороне, то в следующий раз уже он наносил повреждения другому. Часто на машинах просто перевешивали номера и тасовали их среди владельцев авто, согласившихся предоставлять их в качестве «средства заработка» через договоры купли-продажи. Машины чаще всего не ремонтировали, а однажды полученные повреждения использовали многократно.Нередко для реалистичности, а порой для большего сохранения одной из машин вторую били молотком. Один раз, для того чтобы повредить сразу две машины и получить больше денег, использовали даже погрузчик. Добавим, что перед фиктивной аварией мошенники оформляли на пострадавшую машину полис ОСАГО на конкретную страховую компанию, куда потом подавали документы на возмещение. Большинство фиктивных ДТП мошенникам удавалось конвертировать в деньги через требования по возмещению ущерба, в части случаев, когда им отказывали, взыскивали деньги через суды. На полученные от преступной деятельности средства мошенники приобретали недвижимость и автомобили.Тем не менее информация о сомнительных ДТП начала поступать в страховые кампании Бурятии еще в 2014 году. Страховщики сопоставили данные о том, что в авариях участниками были одни и те же машины, причем в разных ипостасях - сегодня били одну машину, а завтра уже ею - другую. И почти во всех делах фигурировало ООО «Байкал-партнер», а также примелькавшиеся заявители.Сопоставив все данные, страховщики где-то с 2016-го начали собирать материалы на махинаторов, причем некоторые «поддавались», выплачивая страховые компенсации для того, чтобы аферисты «наработали» на полноценные составы по ст. 159 (мошенничество в особо крупных размерах).На суде также дал показания и житель Узбекистана Омонов. Последний приехал на заработки в Улан-Удэ и взял в 2016 году в аренду у Итыгилова «Ниссан Кашкай». Но водитель из него был так себе: возле Энхалука он перевернулся на чужой машине. Итыгилов насчитал ему 300 тыс. рублей штрафа и потребовал отработать, отремонтировав офис на Трубачеева. Но, помимо ремонта, предложил быть пострадавшей стороной в «левых» ДТП. Правда, гражданин Узбекистана отрицал, что знал о схемах, а уверял, что «просто отрабатывал долг».Нередко, чтобы при «постановках» не тратить бензин на поездки в отдаленные районы, некоторые ДТП инсценировали среди бела дня в оживленном месте - напротив авторынка на Приречной.Из показаний одного из участников криминальных схем Владимира Семенова: «4 марта 2018 года я находился в офисе Итыгилова на улице Трубачеева, 154, где он попросил меня оказать помощь в инсценировке ДТП. Я созвонился со знакомым инспектором ДПС и договорился, что за 16 тыс. рублей последний оформит фиктивное ДТП, которое произойдет 6 марта 2018 года в 12.00».В это время, как пояснил Семенову инспектор, он будет дежурить в Октябрьском районе.Как отмечает свидетель, когда сотрудник ГИБДД подъехал к офису «Байкал-партнер», Сергей Итыгилов уже выставил на площадке машину «Рено Колеос». Поскольку машину так часто подставляли под удар, что она уже не могла самостоятельно двигаться, Итыгилов вытянул ее на дорогу на тросе.А вот «Тойота-Клюгер», которая должна была еще раз долбануть «Рено» в присутствии инспектора ДПС, где-то задерживалась вместе с водителями.«К этому времени инспектор вместе с напарником сидел в служебном автомобиле и выражал крайнее недовольство по поводу того, что водители инсценированного ДТП опаздывали и не могли приехать вовремя». Инспекторы прождали участников аферы почти час, а когда те приехали, то сели в патрульную машину и дали обьяснения по факту ДТП. Затем Итыгилов отозвал Семенова в сторону, передал ему деньги, а вечером, после того как инспектор оформил заведомо фиктивное ДТП по делу об административном правонарушении, съездил к нему домой и передал взятку инспектору из рук в руки.Следствие разбило дела на несколько «лотов», а участники схем пошли на сделку со следствием, надеясь на минимальные сроки. Так, в феврале 2021 года Октябрьским райсудом Улан-Удэ приговорен к четырем годам лишения свободы участник преступной группы, бывший аварийный комиссар Владимир Семенов. Он дал показания на сотрудников ДПС о том, что передавал им взятки по фиктивным ДТП, чем заслужил рассмотрение дела в особом порядке. Четыре года условно и без штрафа - наказание за четыре эпизода за мошенничества и покушение на мошенничества.Другому его подельнику Тимуру Дондокову за восемь случаев мошенничества суд назначил также в феврале 2021 года наказание ниже нижнего предела - 4,5 года лишения свободы условно. И, наконец, организатор Сергей Итыгилов получил семь лет лишения свободы условно. Добавим, что активы подсудимого: десять принадлежащих ему автомобилей, в том числе несколько дорогих, четыре жилых помещения и земельный участок, словом, все, что нажито «непосильным» трудом отставного подполковника МВД по РБ и автоюриста, арестовано судом.К другим участникам схем в августе 2021 года Октябрьский райсуд также отнесся с пониманием. Несмотря на то, что 159-я статья предусматривала реальное наказание. Так, Дмитрий Мижитов получил семь лет лишения свободы условно со штрафом в 600 тыс. рублей и компенсацией страховщикам ущерба в три с лишним миллиона рублей. Саян Бадашкеев получил 3,6 года лишения свободы условно со штрафом в 300 тыс. рублей. Артемий Топский - два года лишения свободы условно и 240 тыс. рублей штрафа. Все участники афер осуждены по статьям за мошенничество и покушение на мошенничество.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»